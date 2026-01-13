Отказ от дочери, план похорон, рехаб-шоу: как живет Анастасия Волочкова

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова прославилась как достижениями в балете, так и многочисленными скандалами. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Волочкова

Анастасия Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде, окончила Академию Русского балета имени Вагановой. В 1994 году, будучи студенткой, начала выходить на сцену Мариинского театра, а после выпуска стала солисткой и исполняла главные партии в балетах «Жизель», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Жар-птица».

В 1998 году балетмейстер Владимир Васильев пригласил Волочкову в Большой театр, где она играла главные партии в «Лебедином озере», «Баядерке», «Раймонде», «Жизели», «Дон Кихоте» и других постановках.

В сентябре 2003 года Волочкову исключили из труппы Большого театра. Ее уход сопровождался скандалом. Генеральный директор Анатолий Иксанов заявил, что она была в плохой физической форме, а балерина связывала ситуацию с местью миллиардера Сулеймана Керимова, с которым она рассталась незадолго до увольнения.

Анастасия Волочкова, 2004 год Фото: Дмитрий Коробейников Кредит: РИА Новости

Что известно о личной жизни Волочковой

В 2000-х годах в течение трех лет Анастасия Волочкова состояла в отношениях с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Несмотря на расставание и обвинения в мести, балерина называет миллиардера «главной любовью всей ее жизни».

В 2005 году артистка родила дочь Ариадну от предпринимателя Игоря Вдовина. В 2007 году пара сыграла свадьбу, однако официально отношения не регистрировала. Спустя год они разошлись. Наследница с подросткового возраста живет с отцом.

В январе артистка поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах, куда отправилась в компании 27-летнего танцора Марчела Абаби. В подписи к совместному кадру балерина назвала его «невероятным другом».

«Каждый человек чем-то в жизни одержим. Вот я одержима творчеством, любовью, сексуальностью, красотой, добротой. <…> У меня всегда есть рядом любимый человек. Так получается, видимо, Вселенная понимает, что я ненавижу одиночество, я не могу его переносить», — поделилась она в «Шоу Воли».

Игорь Вдовин и Анастасия Волочкова, 2007 год Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Что Волочкова говорила об алкоголе

Анастасия Волочкова в декабре прошлого года приняла участие в рехаб-шоу «Звезды под капельницей». В ходе проекта она опровергла информацию о наличии у нее алкогольной зависимости.

«Мне не стыдно и абсолютно все равно, что обо мне подумают люди. Кто эти люди? У нас полстраны пьет паленую самогонку, а Волочкова с бокалом дорогого вина и свежей клубникой — алкоголик! Мне не нужны капельницы. В личной жизни я имею право делать все, что хочу. Человек, который каждый день по три часа стоит на пуантах в зале, алкоголиком быть не может», — заявила артистка.

Что Волочкова говорила об СВО

Анастасия Волочкова после начала спецоперации заявила, что поддерживает Россию, и объяснила, почему не ездит со своим балетом в Донбасс.

«С балетом я не могу приехать, потому что у меня девочки, им по 10 лет. Я в Донбассе с 18 лет, я за Россию — и в Донбасс, и на Луну», — сказала она.

В 2024 году артистка присоединилась к штабу помощи спецоперации. Волочкова регулярно приглашает на свои постановки военнослужащих и семьи участников СВО.

Анастасия Волочкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Волочкова

Анастасия Волочкова в 49 лет продолжает заниматься творческой деятельностью. Она ставит постановки и гастролирует с ними. Свое 50-летие балерина планирует провести на сцене Театра на Цветном с концертом «Юбилей, 50 лет», где, помимо нее, выступят музыканты и артисты.

В сентябре Волочкова в интервью для YouTube-канала Веры Ганеевой призналась, что мать и дочь прекратили с ней всякое общение и заблокировали в социальных сетях. Танцовщица уверена, что близкие ее предали, скрыв новость о бракосочетании Ариадны.

«У меня нет дочери», — заявила она.

Также балерина сообщила, что, несмотря на то, что планирует прожить долгую жизнь, у нее есть видение, как должны пройти ее похороны.

«Хочу, чтобы у меня гроб был белого цвета, а на нем золотой патиной было написано: „Анастасия Волочкова“, — и лебедь, мой логотип <…>. Упокойте меня в пуантах, не трогайте мое тело и идите», — сказала она.

Волочкова надеется, что на ее могиле всегда будут присутствовать ее любимые цветы — белые розы.

Читайте также:

Два брака с Жориным, отказ общаться с Собчак, шантаж: как живет Катя Гордон

Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода

Отъезд из РФ, молодая жена, новый «Универ»: как живет актер Сергей Пиоро