Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода

В Москве и Московской области завтра, 14 января, ожидаются морозы и умеренный снег, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на среду?

Какая погода будет в Москве 14 января

В Москве завтра, 14 января, ожидаются морозы до -14 градусов.

«14 января ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура в Москве ночью — от -9 до -11 градусов, местами до -14 градусов, по области — от -8 до -13 градусов, местами до -18 градусов. Днем облачно, небольшой, местами умеренный снег. Температура днем в Москве — от -6 до -8 градусов, по области — от -5 до -10 градусов. Ветер западный и северо-западный, 2–7 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в середине недели в российской столице прогнозируются морозы и снег.

«В среду скажется влияние холодного атмосферного фронта, пройдет кратковременный снег, воздух еще остынет на градус-другой. В четверг и пятницу, в тылу циклона, в облаках появятся просветы, не обойдется без небольшого снега, под утро подморозит до -15 градусов, в дневные часы — от -7 до -12 градусов», — рассказал метеоролог.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 14 января

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 января в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки до -16 градусов.

«14 января будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью — от -11 до -13 градусов, местами до -16 градусов. Температура днем — от –9 до –11 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что к середине января в регионе столбики термометров будут опускаться до -17 градусов.

«К середине месяца намечается похолодание и в Санкт-Петербурге, в ночные часы уже будет до -17 градусов, днем небольшой суточный ход вероятен, поэтому дневная температура может повышаться до -10 градусов», — сообщил метеоролог.

