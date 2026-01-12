Затяжные ливни и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Затяжные ливни и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели в Москве погоду будет определять сибирский антициклон, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 16 по 18 января, ждать ли затяжных ливней и тепла до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, в конце недели ночные морозы в Москве окрепнут.

«В пятницу в тылу циклона в облаках появятся просветы, не обойдется без небольшого снега, под утро подморозит до -15 градусов, в дневные часы — от -7 до -12 градусов. В выходные усилится влияние западного крыла сибирского антициклона. Осадки прекратятся, облака поредеют, стужа усилится. По ночам морозы окрепнут: в субботу — до -18 градусов, в воскресенье — от -18 до -23 градусов, после полудня — не выше -15 градусов», — рассказал метеоролог.

По данным метеосервисов, пятница, 16 января, встретит москвичей пасмурной и снежной погодой. Дневная температура составит около -8 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -15 градусов. В атмосфере будет сохраняться повышенное давление около 754 мм ртутного столба, а ветер ожидается умеренный, южного направления.

В субботу, 17 января, характер погоды начнет меняться. Температурный фон понизится. Днем ожидается около -13 градусов, а ночью похолодает до -19 градусов. Снег, согласно прогнозу, будет продолжаться, а атмосферное давление немного подрастет.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Воскресенье, 18 января, станет самым холодным днем недели. Температура в дневное время суток не поднимется выше -16 градусов, а ночью мороз усилится до -24 градусов. Небо в течение дня будет ясным, осадков не ожидается, а ветер останется слабым.

Таким образом, в российской столице в конце недели затяжных ливней и тепла до 0 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В пятницу, 16 января, погоду в Санкт-Петербурге сформирует обширный антициклон. Ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не прогнозируется. Температура воздуха днем будет находиться в районе -10 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -15 градусов. Ветер будет слабым, юго-восточным. Атмосферное давление продолжит расти и достигнет высоких значений — около 772 мм ртутного столба.

Суббота, 17 января, станет самым холодным днем недели. Согласно прогнозу, дневная температура составит около -14 градусов, а ночью мороз усилится до -18 градусов. Несмотря на это, день будет ясным или малооблачным, без осадков. Атмосферное давление продолжит повышаться, что указывает на усиление и стабилизацию антициклона.

Воскресенье, 18 января, завершит неделю ясной и морозной погоды в Северной столице. Температура воздуха днем ожидается на уровне -12 градусов, ночью — около -15 градусов. Погода останется ясной и без осадков. Ветер сохранит юго-восточное направление, а атмосферное давление останется высоким — около 784 мм ртутного столба.

