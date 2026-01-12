Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 17:15

Отъезд из РФ, молодая жена, новый «Универ»: как живет актер Сергей Пиоро

Сергей Пиоро Сергей Пиоро Фото: Социальные сети
Актер Сергей Пиоро активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о спецоперации?

Чем известен Пиоро

Сергей Пиоро родился 14 февраля 1972 года в Екатеринбурге. Окончил Екатеринбургский театральный институт.

Популярность артисту принесли роли капитана Шустова в сериале «След» и Павла Владимировича Зуева в ситкоме «Универ. Новая общага». При этом Пиоро признавался, что проект «След» помешал его карьере.

«Я должен был сниматься в одном очень интересном проекте, уже примерил костюм, был на гриме. И тут мне позвонила кастинг-директор и спросила, снимаюсь ли в „Следе“ и сколько. Через полчаса она позвонила еще раз и сказала, что мы расстаемся. Объяснение было следующее: режиссер хочет видеть неизвестного артиста. И так я терял не один проект, таких историй было много», — вспоминал он в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Также актер снимался в картинах «Все смешалось в доме…», «Любовь по заказу», «Счастливы вместе», «Обручальное кольцо», «Семин», «Маруся», «Море по колено», «Лучше, чем люди», «Туристическая полиция», «Горемыки», «Точка ноль» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Пиоро

Сергей Пиоро в 2006 году женился на коллеге Елене Головизиной, с которой вместе снимался в сериале «Все смешалось в доме…».

В проекте актриса играла дочь Пиоро. Она младше супруга на 10 лет.

«Женщины — с другой планеты. Они с Венеры, а мы, мужчины, с Марса. И это будет всегда. Откуда, думаешь, откуда у женщины эта логика? Но это их логика, и для них она оправданна. Для нас она другая, но если мы поймем этот момент и эти трудности перевода начнут смягчаться, то произойдет симбиоз. В этом и есть секрет семейного счастья», — говорил Пиоро в интервью Светлане Баласанян.

В 2009 году у пары родился сын Арсений.

Сергей Пиоро Сергей Пиоро Фото: Социальные сети

Что Пиоро говорил об СВО и отъезде из РФ

Сергей Пиоро заявлял, что не собирается покидать Россию. В интервью Светлане Баласанян он подчеркнул, что ему нравится быть «человеком мира» и путешествовать по разным странам, однако «дома всегда лучше».

«Мне нравится быть человеком мира. Было здорово, когда все границы были открыты и можно было спокойно путешествовать. Но дома же всегда лучше», — уточнил Пиоро.

Свое мнение о проведении спецоперации артист не высказывал, так как «не видит в этом смысла».

«А зачем это делать? Кто я такой, чтобы высказываться на эту тему в соцсетях? Для этого есть телевизор. Там все высказываются. Есть куча разных программ, каналов», — уточнил он.

Чем сейчас занимается Пиоро

Сергей Пиоро продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Мертвые души» и «Семейка легкого поведения».

В 2025 году вышел сериал «Универ. Молодые» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Универ. 15 лет спустя» и «Находка века» с Пиоро.

В интервью Светлане Баласанян Пиоро признался, что в сериале «Универ. 15 лет спустя» у его героя, Павла Владимировича Зуева, появится любовница.

Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
