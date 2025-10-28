Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 18:53

Звезда «Универа» оправдался за молчание об СВО

Актер Пиоро заявил, что не видит смысла комментировать тему СВО

Сергей Пиоро Сергей Пиоро Фото: Социальные сети

Актер Сергей Пиоро, известный по сериалам «Универ. Новая общага» и «След», объяснил в интервью журналисту Светлане Баласанян, почему ни разу не высказывался на тему проведения спецоперации. Он заявил, что не видит в этом смысла.

А зачем это делать? Кто я такой, чтобы высказываться на эту тему в соцсетях? Для этого есть телевизор. Там все высказываются. Есть куча разных программ, каналов, — объяснил Пиоро.

Также артист прокомментировал тему отъезда из России. Он отметил, что ему нравится быть «человеком мира» и путешествовать по разным странам, но «дома всегда лучше».

Мне нравится быть человеком мира. Было здорово, когда все границы были открыты и можно было спокойно путешествовать. Но дома же всегда лучше, — добавил Пиоро.

Ранее звезда «6 кадров» Эдуард Радзюкевич призвал всех коллег раскрыть свою позицию по СВО. По его словам, артисты должны быть в курсе всех процессов, а самые страшные люди не те, кто выступает против действий российской власти, а те, кто молчат.

