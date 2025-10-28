Актер Пиоро раскрыл, о чем будет «Универ. 15 лет спустя» Актер Пиоро: в продолжении «Универа» у Зуева появится любовница

Актер Сергей Пиоро в интервью журналисту Светлане Баласанян рассказал, чем зрителей удивит продолжение сериала «Универ» — «Универ. 15 лет спустя», который выйдет в 2026 году. Он раскрыл, что во время съемок покатался верхом на лошади, а также признался, что у его героя, Павла Владимировича Зуева, появится любовница.

Мой персонаж скачет на коне в одной из серий. Видимо, мне не давала покоя слава Виталика Гогунского. А еще у Зуева появится любовница, — сообщил Пиоро.

Он также подчеркнул, что не устал от роли Зуева и проекта «Универ», так как очень любит комедии. Пиоро напомнил, что в свое время пришел в сериал на один эпизод, но в итоге стал одним из главных героев.

В «Универ» я пришел на один эпизод. Там в одной серии нужно было сыграть, и все должно было закончиться, но я понравился авторам сценария, и они решили прописать моего персонажа дальше. И вот так из эпизода я превратился в одного из главных персонажей. Я вообще считаю, что надо сделать отдельный спин-офф «Универ. Ректор», — заявил артист.

