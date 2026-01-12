Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 16:04

Два брака с Жориным, отказ общаться с Собчак, шантаж: как живет Катя Гордон

Екатерина Гордон Екатерина Гордон Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Екатерина Гордон прославилась как юрист, телеведущая и автор песен. Чем она сейчас занимается, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Гордон

Екатерина Гордон (девичья фамилия — Подлипчук) родилась 19 октября 1980 года в Москве. Окончила факультет социальной психологии в Московском государственном педагогическом университете, факультет гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина и Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Карьеру Гордон начала в качестве ведущей на радио и ТВ. В 2015 году создала юридическое агентство. В разные годы ее компания представляла интересы заслуженного артиста Виктора Дробыша, футболиста Дмитрия Тарасова, телеведущей Анфисы Чеховой и других.

Гордон является автором песен, которые исполняли артисты Ани Лорак, Григорий Лепс, Дмитрий Колдун, Анжелика Агурбаш и другие. В 2023 году она создала с телеведущей Лерой Кудрявцевой группу «ЗаVисть».

Что известно о личной жизни Гордон

Первым мужем Екатерины Гордон стал телеведущий Александр Гордон, который был старше ее на 16 лет. Они поженилась в 2000 году и прожили вместе шесть лет. По словам юриста, она развелась с Гордоном из-за его проблем с алкоголем.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

«У меня была претензия к теме алкоголизма, и она осталась. Меня возмущает, что рядом с ним люди, которые позволяют это. Потому что, когда мы были вместе, я делала все, чтобы он отлично выглядел, меньше пил и ограничивал общение с теми, кто приходил с бутылкой», — делилась она.

В 2011 и 2013 годах Гордон дважды выходила замуж за адвоката Сергея Жорина. В 2012 году у пары родился сын Даниил. Гордон утверждала, что бывший супруг избивал ее, но она решила дать второй шанс их отношениям ради ребенка.

«Я все равно дарила плохие подарки. Я все равно не была достойной. И я вдруг опять начала чувствовать забытые ощущения — страх, стресс», — объяснила она второй развод с Жориным.

В 2017 году телеведущая родила второго сына — Серафима. Имя его отца она не рассекретила.

В 2022 году Гордон вышла замуж в третий раз — за бизнесмена Виктора Харкалиса. В том же году у пары родился сын Теодор.

Что Гордон говорила о спецоперации

Екатерина Гордон после начала спецоперации заверила, что не собирается покидать Россию.

«Я родилась в Москве… И я остаюсь в своем городе. Мы нигде не нужны на западенских широтах! И в светлые, и в тяжелые времена я буду со своими тремя детьми, мужем и кучей родни. Не поддавайтесь панике, не мечтайте о волшебных местах… Их нет. Спокойно пожить не выходит, но вот достойно и не унывая выйдет», — написала она в соцсетях.

Телеведущая призналась, что первое время переживала, что Россию покидают талантливые люди, однако позднее изменила свое мнение на их счет, когда, в частности артисты Noize МС (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), поддержали удары Израиля по Палестине.

«Вы оказались дешевыми плечевыми… Мне больше не жаль, что вы свалили из России», — написала она в авторском Telegram-канале.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему Гордон отказывается общаться с Собчак

Екатерина Гордон заявила, что считает журналистку Ксению Собчак провокатором.

«Я считаю, что она провокатор. Я полагаю, что за некоторые свои интервью она берет деньги. А с тех пор как она не отвоевала свою команду и ее работники получили реальные очень большие сроки, я надеюсь, что приличные люди больше с ней работать не будут. Это западло», — объяснила она.

Чем сейчас занимается Гордон

Екатерина Гордон в 45 лет продолжает музыкальную и юридическую деятельность. В прошлом году она представляла интересы Елены Товстик, которая разводилась с супругом из-за его романа с бывшей женой телеведущего Дмитрия Диброва Полиной Дибровой.

Однако спустя несколько месяцев Товстик отказалась от помощи Гордон, сообщив, что юрист шантажировала ее. В ответ адвокат заявила, что муж обещал ее подопечной подписать мирное соглашение, если та откажется от ее услуг.

11 января на ТНТ состоялась премьера шоу «Выжить в Стамбуле», в котором приняла участие Гордон.

