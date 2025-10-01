Гордон рассказала, почему больше не работает с бывшей женой Товстика

Юрист Екатерина Гордон прекратила представлять интересы бывшей жены бизнесмена Романа Товстика Елены в деле о разделе многомиллионного состояния из-за разногласий. В своем Telegram-канале она объяснила, что решение о расторжении договора приняла сама из-за изменившейся позиции клиентки и неверия в перспективы судебного спора.

Меня никто не увольнял и не отказывался. Моя позиция осталась неизменной и участвовать в том, в чем не вижу перспектив и смысла, отказываюсь я, — написала она.

По словам юриста, Товстик наняла других адвокатов, которые убедили ее в успехе оспаривания брачного договора через суд. Гордон же считает, что шансы получить больше, чем Товстик предлагает добровольно, «невероятно малы».

Как отметила Гордон, она предотвратила «возможный отъезд Елены в психиатрическую больницу» и добилась выплаты части состояния в досудебном порядке. Однако клиентка в итоге выбрала путь судебных разбирательств за имущество. Юрист охарактеризовала ситуацию как «банальную историю про двух защитников, один из которых просто обещает клиенту больше».

Ранее сообщалось, что Товстик официально развелся с женой. По брачному договору экс-супруге миллиардера достался особняк стоимостью 600 млн рублей и еще несколько объектов недвижимости.