«Блат»: Гордон высказалась о решении суда в пользу Долиной Гордон допустила, что авторитет и известность Долиной повлияли на решение суда

История, связанная с продажей недвижимости певицы Ларисы Долиной, и вынесение решения в ее пользу — это «плохой судебный прецедент», заявила юрист Катя Гордон на церемонии вручения XI ежегодной музыкальной премии Радио JAZZ «Все Цвета Джаза». По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, артистка должна оставаться справедливым человеком.

Это очень плохой прецедент. <…> Человек, который никак не виновен в том, что Лариса дальше передала деньги мошенникам, должен получить свое имущество. Я считаю, что Лариса гениальная певица, но должна оставаться справедливым человеком. И если та девушка, которая купила у нее квартиру, не является мошенницей, то она должна получить свою квартиру. Все остальное — это блат и попытка использовать авторитет Ларисы Долиной, — заявила Гордон.

Ранее адвокат Олег Зернов заявил, что дело Долиной о продаже квартиры не станет прецедентом для российской судебной системы, так как в стране действует иная правовая модель. Юрист пояснил, что Россия относится к романо-германской правовой семье, где решения по аналогичным делам не носят обязательный характер.