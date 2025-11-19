Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 03:55

Дело Долиной о продаже квартиры получило оценку в качестве прецедента

Адвокат Зернов: дело Долиной о квартире не может влиять на другие суды

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Дело Ларисы Долиной о продаже квартиры не станет прецедентом для российской судебной системы, так как в стране действует иная правовая модель, заявил РИА Новости адвокат Олег Зернов. Юрист пояснил, что РФ относится к романо-германской правовой семье, где решения по аналогичным делам не носят обязательный характер.

Суды далеко не всегда удовлетворяют иски о признании сделок недействительными, особенно если они были заключены под влиянием обмана, пояснил эксперт. Наибольшему риску, по его словам, подвержены соглашения с заведомо заниженной стоимостью.

Каждое подобное дело требует индивидуального разбирательства, добавил Зернов. Гражданский процесс носит состязательный характер, а итоговое решение зависит от доказательств, которые смогут представить стороны.

У нас есть статья 303 Уголовного кодекса «Фальсификация доказательств», которая предусматривает ответственность в том числе и за фальсификацию доказательств по гражданскому делу, — заключил адвокат.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина выступит на судебном процессе по масштабному делу о мошенничестве. Артистка, признанная потерпевшей, лишилась гигантской суммы денег и права собственности на дорогостоящую недвижимость.

суды
квартиры
адвокаты
недвижимоcть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, когда из-за ремонта можно лишиться квартиры
Названы самые серьезные проблемы, которые решает пластическая хирургия
Перечислены налоги, которые в России не удастся оспорить
Атака ВСУ на Воронежскую область: правда ли, что ВСУ применили ATACMS
В РФ призвали ввести пожизненный срок для женщин после трагедии в Балашихе
Ложитесь поздно, мало спите: как распознать деменцию на ранней стадии
Дело Долиной о продаже квартиры получило оценку в качестве прецедента
Арестович объяснил, что скрывается за коррупционными скандалами на Украине
Родителям объяснили, обязательно ли записывать детей во множество секций
Фаза Луны сегодня, 19 ноября: кого ждет обман? почему запрещен алкоголь?
«Не сомневаемся»: дипломаты предупредили о рисках эскалации из-за AUKUS
Депутат объяснил, почему все больше россиян увлекаются азартными играми
Работодателей предложили наказывать за «тихое увольнение» сотрудников
Макрон пообещал Зеленскому 100 самолетов: откуда у Киева пилоты и $29 млрд
Перечислены причины исчезновения трудового стажа
Атака «Гераней» на Харьков 19 ноября: какие цели поражены, что известно
Многодетным родителям предложили назначить новую выплату
Часть строящегося здания обрушилась в Петербурге
Поведение Зеленского напугало партнеров Украины
Скончался олимпийский чемпион по стендовой стрельбе
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.