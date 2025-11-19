Дело Долиной о продаже квартиры получило оценку в качестве прецедента Адвокат Зернов: дело Долиной о квартире не может влиять на другие суды

Дело Ларисы Долиной о продаже квартиры не станет прецедентом для российской судебной системы, так как в стране действует иная правовая модель, заявил РИА Новости адвокат Олег Зернов. Юрист пояснил, что РФ относится к романо-германской правовой семье, где решения по аналогичным делам не носят обязательный характер.

Суды далеко не всегда удовлетворяют иски о признании сделок недействительными, особенно если они были заключены под влиянием обмана, пояснил эксперт. Наибольшему риску, по его словам, подвержены соглашения с заведомо заниженной стоимостью.

Каждое подобное дело требует индивидуального разбирательства, добавил Зернов. Гражданский процесс носит состязательный характер, а итоговое решение зависит от доказательств, которые смогут представить стороны.

У нас есть статья 303 Уголовного кодекса «Фальсификация доказательств», которая предусматривает ответственность в том числе и за фальсификацию доказательств по гражданскому делу, — заключил адвокат.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина выступит на судебном процессе по масштабному делу о мошенничестве. Артистка, признанная потерпевшей, лишилась гигантской суммы денег и права собственности на дорогостоящую недвижимость.