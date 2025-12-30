Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 14:12

Дорогого коня похитили из стойла под Хабаровском

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Хабаровском крае похитили дорогого коня из стойла в районе села Красная Речка, пишет 360.ru со ссылкой на хозяина животного. Цена питомца по кличке Ворон может превышать 200 тыс. рублей. По словам мужчины, у него есть предположения, где может находиться конь.

Говорю правоохранителям: я уже установил его маршрут, вам только надо по камерам отследить, куда он пошел. Не можем, говорят. Прямо по центру города вели. Вот такие дела, — рассказал владелец животного.

По словам мужчины, кража животного могла быть не по наводке. Похитителями могли стать случайные люди, поскольку Ворон обладает покладистым и спокойным характером. Потерпевший также перечислил особые приметы питомца: широкие грудные мышцы, задний правый белый «носок» и белое пятно на лбу.

Ранее сообщалось, что в Москве разыскивают померанского шпица. Тяжелобольную собаку похитили у дочери владелицы. Не исключено, что шпица перепродали после похищения.

