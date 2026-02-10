Писательницу уличили в сексуализации детей в романе Писательницу Мастрозу признали виновной в сексуализации детей в книге

Австралийскую писательницу Лорен Мастрозу признали виновной в создании и распространении материалов о сексуальном насилии над детьми из-за ее романа, сообщает BBC. В марте прошлого года она разослала свою книгу 21 человеку для вычитки, однако произведение привлекло внимание полиции.

В центре романа отношения 18-летней Люси и 45-летнего Артура, лучшего друга ее отца. Несмотря на утверждения Мастрозы, что героиня — совершеннолетняя девушка, суд счел иначе, обратив внимание на детали текста. Судья отметила, что персонаж использует детскую манеру речи, носит детскую одежду и ведет себя соответствующим образом, что формирует у читателя образ ребенка.

Описание персонажа создает в воображении читателя визуальный образ взрослого мужчины, вступающего в сексуальную связь с маленьким ребенком, — заявила судья Бри Чишолм.

