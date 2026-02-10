Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 20:50

Писательницу уличили в сексуализации детей в романе

Писательницу Мастрозу признали виновной в сексуализации детей в книге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Австралийскую писательницу Лорен Мастрозу признали виновной в создании и распространении материалов о сексуальном насилии над детьми из-за ее романа, сообщает BBC. В марте прошлого года она разослала свою книгу 21 человеку для вычитки, однако произведение привлекло внимание полиции.

В центре романа отношения 18-летней Люси и 45-летнего Артура, лучшего друга ее отца. Несмотря на утверждения Мастрозы, что героиня — совершеннолетняя девушка, суд счел иначе, обратив внимание на детали текста. Судья отметила, что персонаж использует детскую манеру речи, носит детскую одежду и ведет себя соответствующим образом, что формирует у читателя образ ребенка.

Описание персонажа создает в воображении читателя визуальный образ взрослого мужчины, вступающего в сексуальную связь с маленьким ребенком, — заявила судья Бри Чишолм.

Ранее молодая француженка обратилась в прокуратуру Парижа с заявлением, в котором обвинила модного фотографа Даниэля Сиада, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном, в сексуальном насилии и торговле людьми. По предварительной информации, приятель покойного, предположительно, был так называемым вербовщиком, который знакомился с жертвами.

романы
писатели
дети
Австралия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петр Гуменник представил на ОИ в Италии свою короткую программу под вальс
На Кубани высказались о выбросах мазута на пляжах Анапы
У пострадавшего при взрыве машины во Фрязино были враги
Экс-советник Путина раскритиковал инициативу запретить зарубежные звонки
Где провести отпуск в феврале: лучшие варианты в России, цены, советы
Заявление Дурова о блокировке Telegram. Полный текст
Жуткий пожар на Пресненском Валу в Москве 10 февраля: что известно, жертвы
Связанного с Эпштейном фотографа-вербовщика обвинили в сексуальном насилии
Писательницу уличили в сексуализации детей в романе
В США назвали главную характеристику российского бомбардировщика
Две знаменитые в России фамилии могут оказаться в 20-м пакете санкций ЕС
«Я намерен это сделать»: Стармер сделал заявление насчет отставки
Автомобиль взорвался на ж/д переезде
Жители российского села остались без воды после падения водонапорной башни
Сможет ли РКН заблокировать Telegram? Почему не получилось в первый раз
Телезвезда призналась, что пережила изнасилование
Британия исключила из санкций болгарские «дочки» ЛУКОЙЛа
Telegram замедляют в России: чем заменить, топ-3 альтернативных сервиса
Аль Бано с хитом «Felicità» выступит в трех российских городах
Стало известно, какой продукт защищает от деменции и инсульта
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.