10 февраля 2026 в 20:52

Связанного с Эпштейном фотографа-вербовщика обвинили в сексуальном насилии

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Молодая француженка обратилась в прокуратуру Парижа с заявлением, в котором обвинила модного фотографа Даниэля Сиада, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном, в сексуальном насилии и торговле людьми, пишет BFMTV. По предварительной информации, приятель покойного, предположительно, был скаутом, который искал жертв и знакомился с ними.

Молодая женщина подала заявление по обвинению в изнасиловании и торговле людьми против Даниэля Сиада, подозреваемого в том, что он был вербовщиком для Джеффри Эпштейна, — сказано в материале.

Ранее появилась информация, что Эпштейн в частной переписке упоминал человека, названного любовником (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) президента Франции Эммануэля Макрона. До этого сообщалось, что среди жертв финансиста фигурирует девятилетний ребенок. При этом имена по меньшей мере шести влиятельных мужчин в опубликованных документах были скрыты, среди них действующий высокопоставленный чиновник.

Также чешские правоохранительные органы официально инициировали расследование по фактам возможной причастности несовершеннолетних гражданок республики к делу Эпштейна. Поводом для разбирательства послужили обнародованные данные о том, что сообщница финансиста Вирджиния Джуфре могла организовывать систематические «доставки» девочек из Чехии.

