В Чехии проверяют данные о поставках девушек для Эпштейна

В Чехии проверяют данные о поставках девушек для Эпштейна

Чешские правоохранительные органы официально инициировали расследование по фактам возможной причастности несовершеннолетних гражданок республики к деятельности бизнесмена Джеффри Эпштейна, сообщает издание Novinky. Поводом для разбирательства послужили обнародованные данные о том, что сообщница финансиста Вирджиния Джуфре могла организовывать систематические «доставки» девочек из Чехии.

На основании имеющейся информации и убеждений истицы, ответчик перевозил несовершеннолетних девочек из Турции, Чехии, Азии и многих других стран, многие из них не говорили по-английски, — гласят материалы дела.

Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик подтвердил в понедельник, что ранее ведомство не располагало собственной информацией по данному вопросу. В настоящее время силовики определяют, какое именно управление возьмет на себя ведение этого дела, учитывая его международный масштаб и давность описываемых событий. Импульс расследованию придал и бывший глава МИД Чехии Ян Липавский, который призвал правительство Андрея Бабиша тщательно изучить «чешские следы» в скандальном деле.

Чешская полиция планирует направить соответствующие запросы международным партнерам для получения дополнительных данных, которые могут подтвердить или опровергнуть факт существования преступного трафика.

Ранее сообщалось, что Эпштейн заказал 55 контейнеров серной кислоты в день, когда в его отношении возбудили уголовное дело о торговле детьми. По предварительной информации, она нужна была ему, чтобы избавиться от трупов.