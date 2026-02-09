Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 19:36

В Чехии проверяют данные о поставках девушек для Эпштейна

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Vladislav Nekrasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Чешские правоохранительные органы официально инициировали расследование по фактам возможной причастности несовершеннолетних гражданок республики к деятельности бизнесмена Джеффри Эпштейна, сообщает издание Novinky. Поводом для разбирательства послужили обнародованные данные о том, что сообщница финансиста Вирджиния Джуфре могла организовывать систематические «доставки» девочек из Чехии.

На основании имеющейся информации и убеждений истицы, ответчик перевозил несовершеннолетних девочек из Турции, Чехии, Азии и многих других стран, многие из них не говорили по-английски, — гласят материалы дела.

Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик подтвердил в понедельник, что ранее ведомство не располагало собственной информацией по данному вопросу. В настоящее время силовики определяют, какое именно управление возьмет на себя ведение этого дела, учитывая его международный масштаб и давность описываемых событий. Импульс расследованию придал и бывший глава МИД Чехии Ян Липавский, который призвал правительство Андрея Бабиша тщательно изучить «чешские следы» в скандальном деле.

Чешская полиция планирует направить соответствующие запросы международным партнерам для получения дополнительных данных, которые могут подтвердить или опровергнуть факт существования преступного трафика.

Ранее сообщалось, что Эпштейн заказал 55 контейнеров серной кислоты в день, когда в его отношении возбудили уголовное дело о торговле детьми. По предварительной информации, она нужна была ему, чтобы избавиться от трупов.

Чехия
США
Джеффри Эпштейн
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Получение единого пособия захотели «привязать» к сроку гражданства
Медведев выбыл с АТР-500 после поражения от француза
Суд зарегистрировал протокол против Roblox
Discord введет меры безопасности для пользователей младше 18 лет
Неизвестные испортили Аните Цой все костюмы перед выступлением в Кремле
Воспитатель детсада навалилась на ребенка, чтобы тот уснул
Новые «дроны-матрешки» навели шороху в зоне СВО
ЕС закрутит гайки в работу «Башнефти»
Роналду прекратил забастовку в «Аль-Насре»
Сваха рассказала, как вычислить профессиональную «тарелочницу»
Два пациента превратили приемный покой в ринг
«Спартак» сообщил о внезапной смерти экс-хоккеиста
Россиянам рассказали, в каком случае приставы могут изъять питомца
Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Нацпроекты России получили 382 млрд рублей за первый месяц
«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за сутки
Эксперт рассказал о главных плюсах изменения сроков оплаты ЖКУ
Раскрыта личность новой возлюбленной Олега Майами
Евросоюз уличили в попытке скрыть скандал с Эпштейном
Полиция заподозрила принца Эндрю в передаче Эпштейну секретных сведений
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.