Финансист Джеффри Эпштейн в частной переписке упоминал человека, названного любовником (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) президента Франции Эммануэля Макрона, следует из документов Минюста Соединенных Штатов. В одном из сообщений он написал собеседнику о показанной ему фотографии.

Мне показали фотографию бойфренда Макрона. Ах… лицемерие, — написал он.

Собеседник Эпштейна, чья личность не уточняется, выразил удивление тому, что на фотографии был изображен военнослужащий. На это финансист ответил шуткой, обыгравшую армейские выражения. Далее в переписке Эпштейн отметил, что ему были показаны и другие «пикантные детали», не раскрыв их сути.

Ранее американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс заявила, что жена президента Франции, которая на самом деле может являться трансгендером (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) по имени Жан-Мишель Тронье, якобы могла принимать участие в Стэнфордском тюремном эксперименте. Ведущая собственного шоу утверждает, что он числился в качестве испытуемого № 2093.