26 сентября 2025 в 16:11

Жену Макрона уличили в пытках во время Стэнфордского тюремного эксперимента

Блогер Оуэнс обвинила жену Макрона в пытках во время Стэнфордского эксперимента

Брижит Макрон Брижит Макрон Фото: London News Pictures/Global Look Press

Супруга французского президента Брижит Макрон, которая на самом деле может являться трансгендером по имени Жан-Мишель Тронье (относится к движению ЛГБТ, признано экстремистским на территории РФ, деятельность запрещена), мог принимать участие в Стэнфордском тюремном эксперименте, заявила американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс на YouTube-канале. Ведущая собственного шоу утверждает, что он числился в качестве испытуемого № 2093.

Она указала, что люди, проводившие эксперимент, намеренно скрыли его личность. Также расследователь изучила архивы стэндфордской газеты тех времен и нашла некие упоминания о Жане-Мишеле из Франции, который вел активную студенческую жизнь в университете. При этом Оуэнс так и не смогла найти доказательства существования личности — среди выпускников учреждения такое имя не значится.

Стэнфордский эксперимент проводился в 1971 году, в его рамках изучалась реакция человека на ограничение свободы и социальная модель поведения. Участники исследования брали на себя роль охранников или заключенных и жили в импровизированной тюрьме. Несмотря на «игровую» природу испытания, значительная часть испытуемых, игравших роль охранников, начала проявлять садистские наклонности, пользуясь своим положением в псевдотюремной иерархии.

Ранее Оуэнс потребовала от жены Макрона подтвердить пол на экспертизе. Она пояснила, что в суде простого предоставления фотографий или документов будет недостаточно.

Также адвокат Том Клэр рассказал, что президент Франции и его супруга намерены в американском суде представить доказательства того, что первая леди является женщиной. Он уточнил, что в материалах будут фото и экспертные заключения, а также снимок беременной Брижит.

Брижит Макрон
Франция
США
трансгендеры
