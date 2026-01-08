Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 14:38

«Сомнений быть не могло»: МИД ответил на слова Вэнса о фальшивой «Маринере»

МИД: США были осведомлены о российской принадлежности танкера «Маринера»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Американская сторона неоднократно получала достоверную информацию о российской принадлежности нефтяного танкера «Маринера» и его гражданском мирном статусе, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве выразили уверенность, что Соединенные Штаты не могли иметь никаких сомнений на этот счет.

Американские власти неоднократно, в т.ч. на официальном уровне по линии МИД России, получали достоверную информацию о российской принадлежности судна и его гражданском мирном статусе. Сомнений на этот счет у них быть не могло, — говорится в заявлении.

В министерстве призвали США вернуться к соблюдению норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры». Итогом инцидента с танкером может стать дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике. В ведомстве подчеркнули, что судно осуществляло мирный проход в международных водах под временным российским флагом на законных основаниях.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что танкер «Маринера», захваченный американскими силами, только притворялся российским. Он утверждает, что таким образом судно пыталось обойти санкции Вашингтона.

МИД РФ
Россия
танкеры
нефть
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как США могут захватить Гренландию без единого выстрела
Королева ленивых ужинов: пастушья запеканка — быстро, сытно и вкусно
В МИД заявили о «хищных замыслах» Британии после захвата «Маринеры»
«Сомнений быть не могло»: МИД ответил на слова Вэнса о фальшивой «Маринере»
«Абсурдные предлоги»: в МИД РФ отреагировали на суд над экипажем «Маринеры»
В России послали США сигнал после «безответственного примера» с «Маринерой»
«Немедленно»: Вашингтон призвали прекратить произвол в отношении «Маринеры»
Ученые предупредили об опасности инъекций для похудения
«Незаконная акция»: в МИД жестко прошлись по США из-за захвата танкера
Воспитатель детского сада разбилась в страшной аварии под Сургутом
Стало известно о крупной поставке британского оружия на Украину
В Карелии завели уголовное дело после страшного инцидента с туристами
Учительница музыки совратила школьника
Бывший муж Ксении Раппопорт оказался среди номинантов премии Actor Awards
Сирийская армия начала масштабную операцию против террористов в Алеппо
Закончившийся двумя смертями полет вертолета привлек внимание Следкома
В Турции дали одно обещание по поводу Конвенции Монтре о проливах
Трамп уклонился от ответа на вопрос о военных США в Венесуэле
ДТП с электробусом парализовало движение трамваев в Москве
Политолог ответил, говорят ли действия США об объявлении войны России
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.