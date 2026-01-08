«Сомнений быть не могло»: МИД ответил на слова Вэнса о фальшивой «Маринере»

«Сомнений быть не могло»: МИД ответил на слова Вэнса о фальшивой «Маринере» МИД: США были осведомлены о российской принадлежности танкера «Маринера»

Американская сторона неоднократно получала достоверную информацию о российской принадлежности нефтяного танкера «Маринера» и его гражданском мирном статусе, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве выразили уверенность, что Соединенные Штаты не могли иметь никаких сомнений на этот счет.

Американские власти неоднократно, в т.ч. на официальном уровне по линии МИД России, получали достоверную информацию о российской принадлежности судна и его гражданском мирном статусе. Сомнений на этот счет у них быть не могло, — говорится в заявлении.

В министерстве призвали США вернуться к соблюдению норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры». Итогом инцидента с танкером может стать дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике. В ведомстве подчеркнули, что судно осуществляло мирный проход в международных водах под временным российским флагом на законных основаниях.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что танкер «Маринера», захваченный американскими силами, только притворялся российским. Он утверждает, что таким образом судно пыталось обойти санкции Вашингтона.