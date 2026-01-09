В Подмосковье выпало рекордное количество осадков В Подмосковье за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков

В Подмосковье в ночь на 9 января выпало две трети месячной нормы осадков, а в Москве к вечеру сугробы вырастут до 65 сантиметров, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, высота снежного покрова может достигнуть рекордной высоты для января.

По данным специалиста, за минувшие сутки на метеостанциях ВДНХ и Балчуг выпало по 10 мм осадков, на МГУ — 13 мм, что составляет до четверти месячной нормы. Самые сильные снегопады зафиксированы на юге и юго-востоке Подмосковья, где в отдельных районах выпало до 65% месячной нормы. Сильные осадки сопровождались метелью, ухудшением видимости и порывами ветра до 17 метров в секунду.

Ранее сильная метель в Москве вызвала массовые задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах. Онлайн-табло показало, что более 200 рейсов, в том числе из Стамбула и Самарканда, были отложены или отменены. Посадка некоторых самолетов также была перенесена на несколько часов.