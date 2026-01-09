Атака США на Венесуэлу
В Подмосковье выпало рекордное количество осадков

В Подмосковье за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Подмосковье в ночь на 9 января выпало две трети месячной нормы осадков, а в Москве к вечеру сугробы вырастут до 65 сантиметров, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, высота снежного покрова может достигнуть рекордной высоты для января.

В Подмосковье выпало две трети месячной нормы осадков. В Москве к вечеру сугробы вырастут до рекордных в январе 65 сантиметров, — заключил Тишковец.

По данным специалиста, за минувшие сутки на метеостанциях ВДНХ и Балчуг выпало по 10 мм осадков, на МГУ — 13 мм, что составляет до четверти месячной нормы. Самые сильные снегопады зафиксированы на юге и юго-востоке Подмосковья, где в отдельных районах выпало до 65% месячной нормы. Сильные осадки сопровождались метелью, ухудшением видимости и порывами ветра до 17 метров в секунду.

Ранее сильная метель в Москве вызвала массовые задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах. Онлайн-табло показало, что более 200 рейсов, в том числе из Стамбула и Самарканда, были отложены или отменены. Посадка некоторых самолетов также была перенесена на несколько часов.

