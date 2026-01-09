«В связи со сложной ситуацией»: в Киеве настали «темные времена» Власти Киева сообщили об отключении электричества в левобережной части

Левобережная часть Киева частично обесточена, а в работе метро и электротранспорта введены ограничения, сообщила в пятницу Киевская городская государственная администрация в Telegram-канале. Для замены троллейбусных и трамвайных маршрутов запущены дополнительные автобусы, а движение поездов на части Святошинско-Броварской линии метро приостановлено из-за отсутствия электропитания.

В связи со сложной энергетической ситуацией в Киеве <...> поезда метро на «красной» линии курсируют с изменениями. Движение поездов осуществляется между станциями «Академгородок» — «Арсенальная». Интервал движение — 4.40-5.00 мин. Движение поездов на открытом участке между станциями «Днепр» — «Лесная» временно приостановлено в связи с отсутствием электропитания, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство энергетики Украины заявило, что Днепропетровская и Запорожская области остались без электроснабжения. По информации ведомства, для компенсации отключения были задействованы резервные источники питания.

Кроме того, в пресс-службе Киевской городской государственной администрации рекомендовали жителям столицы Украины подготовиться к возможным отключениям электричества. Горожанам советуют заранее приобрести свечи, проверить работу портативных аккумуляторов и зарядных станций, а также создать запас питьевой воды и продуктов питания.