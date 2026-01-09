Сбербанк бьет тревогу из-за угрозы дипфейков

Сотрудники Сбербанка каждый день выявляют по несколько тысяч аккаунтов с дипфейками публичных личностей, рассказал зампред правления финансовой организации Станислав Кузнецов. По его словам, которые приводит РИА Новости, мошенники также подделывают страницы руководителей компаний для рассылки по их сотрудникам. Эта схема получила название «фейк-босс».

«Сбер» ежедневно выявляет тысячи аккаунтов в том числе с дипфейками публичных личностей. Часто подделываются видео и аудио руководителей для рассылки по их сотрудникам — это схема «фейк-босс», — сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что считает себя сторонником более жестких мер в случаях, касающихся дипфейков. По мнению Кузнецова, в России следует вводить уголовную ответственность за их создание и использование для обмана граждан.

Ранее глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, что в 2026 году в России могут принять закон о борьбе с дипфейками. По его словам, большинство мошенников, которые обманывают своих жертв с помощью поддельного голоса и видео, находятся на территории России.