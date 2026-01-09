Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 10:40

Сбербанк бьет тревогу из-за угрозы дипфейков

Кузнецов заявил, что Сбер выявляет тысячи дипфейков каждый день

Читайте нас в Дзен

Сотрудники Сбербанка каждый день выявляют по несколько тысяч аккаунтов с дипфейками публичных личностей, рассказал зампред правления финансовой организации Станислав Кузнецов. По его словам, которые приводит РИА Новости, мошенники также подделывают страницы руководителей компаний для рассылки по их сотрудникам. Эта схема получила название «фейк-босс».

«Сбер» ежедневно выявляет тысячи аккаунтов в том числе с дипфейками публичных личностей. Часто подделываются видео и аудио руководителей для рассылки по их сотрудникам — это схема «фейк-босс», — сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что считает себя сторонником более жестких мер в случаях, касающихся дипфейков. По мнению Кузнецова, в России следует вводить уголовную ответственность за их создание и использование для обмана граждан.

Ранее глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, что в 2026 году в России могут принять закон о борьбе с дипфейками. По его словам, большинство мошенников, которые обманывают своих жертв с помощью поддельного голоса и видео, находятся на территории России.

Сбербанк
Сбер
мошенники
дипфейки
фейки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти России предупредили об исчезновении части параллельного импорта
Канатные дороги на Эльбрусе закрыли из-за метели
Погода в Москве в пятницу, 9 января: столица утонет в сугробах?
«Вассальная зависимость»: в ЕП спрогнозировали захват Гренландии США
Опасное увлечение привело 15-летнего зацепера к смерти
Сбербанк бьет тревогу из-за угрозы дипфейков
«Тяжелейший удар»: в Госдуме высказались о мощнейшей атаке ВС РФ на Украину
В Подмосковье выпало рекордное количество осадков
Браконьеры в российском регионе сделали сиротами двух тигрят
Целый город под Киевом оказался обесточен
«В связи со сложной ситуацией»: в Киеве настали «темные времена»
В России может появиться важный закон о защите недвижимости
На юге Италии впервые за 40 лет наступил снежный «апокалипсис»
Володин рассказал о новом законе для поддержки семей с детьми
Адвокат раскрыла, когда Долина передаст Лурье ключи от скандальной квартиры
Революция маркетплейсов: как они изменили наши покупательские привычки
Метель в Москве парализовала аэропорты
Быстрый сброс веса на шоколадной монодиете: основные правила и советы
Инвестор назвал главную финансовую ошибку
«Привлек внимание»: реакция Небензи на атаку на Венесуэлу удивила китайцев
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Немецкая сказка к Рождеству: знаменитый дрезденский штоллен с изюмом и ромом — простые ингредиенты и легкая сборка
Общество

Немецкая сказка к Рождеству: знаменитый дрезденский штоллен с изюмом и ромом — простые ингредиенты и легкая сборка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.