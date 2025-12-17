Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 13:18

В России анонсировали новый закон о дипфейках

Сенатор Пушков: в России могут принять закон о борьбе с дипфейками в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В России в 2026 году могут принять закон о борьбе с дипфейками, заявил глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков на пресс-конференции. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, большинство мошенников, которые обманывают своих жертв с помощью поддельного голоса и видео, находятся на территории России.

Думаю, что в 2026 году мы вплотную подойдем к принятию закона о борьбе с дипфейками, — отметил Пушков.

До этого адвокат Вадим Багатурия заявил, что мошенникам, которые используют дипфейки для создания компрометирующего контента, может грозить уголовная ответственность. Эксперт уточнил, что пострадавшие граждане имеют право подать иск в суд для защиты своей репутации и взыскания морального вреда.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила о появлении дипфейка с ее участием, на котором она якобы комментирует слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Она призналась, что из-за него ей буквально «оборвали» телефон. Она также подчеркнула, что такие технологии могут быть применены не только для распространения ложной информации о публичных фигурах, но и для достижения более широких целей, таких как разжигание вражды и конфликтов.

Россия
Совет Федерации
сенаторы
Алексей Пушков
законы
дипфейки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Других десертов не надо: творожный сыр, тарталетки — сладость на Новый год
Мини-спа дома: текстильные элементы, превращающие ванную в место отдыха
В Барнауле силовики накрыли секту коучей-саентологов
Глава Минобороны России назвал лучший возраст для обучения работы с БПЛА
В МО сообщили об увеличении количества специальностей для призывников
Нутрициолог дала советы, как встретить праздники без тяжести в животе
Белоусов раскрыл, сколько военных госпиталей откроют в регионах России
В Минобороны перевыполнили план по контрактникам в 2025 году
Глава Минобороны рассказал о первом полке с «космическими» возможностями
Белоусов объяснил значимость освобождения Купянска
Белоусов раскрыл эффективность точечных ударов ВС России
Белоусов сравнил объемы БПЛА в российской армии и ВСУ
Белоусов сообщил о внедрении передовой системы в войска
Путин потребовал ускорить внедрение ИИ и робототехники в российские войска
Студентку техникума госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии
Что общего у оливье и цезаря? Удивительный рецепт-гибрид
Белоусов назвал число потерь ВСУ в 2025 году
Путин высказался о льготах участникам СВО
Roblox ограничит работу сервисов в России
Белоусов назвал последний оплот Киева в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.