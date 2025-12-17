В России анонсировали новый закон о дипфейках Сенатор Пушков: в России могут принять закон о борьбе с дипфейками в 2026 году

В России в 2026 году могут принять закон о борьбе с дипфейками, заявил глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков на пресс-конференции. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, большинство мошенников, которые обманывают своих жертв с помощью поддельного голоса и видео, находятся на территории России.

Думаю, что в 2026 году мы вплотную подойдем к принятию закона о борьбе с дипфейками, — отметил Пушков.

До этого адвокат Вадим Багатурия заявил, что мошенникам, которые используют дипфейки для создания компрометирующего контента, может грозить уголовная ответственность. Эксперт уточнил, что пострадавшие граждане имеют право подать иск в суд для защиты своей репутации и взыскания морального вреда.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила о появлении дипфейка с ее участием, на котором она якобы комментирует слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Она призналась, что из-за него ей буквально «оборвали» телефон. Она также подчеркнула, что такие технологии могут быть применены не только для распространения ложной информации о публичных фигурах, но и для достижения более широких целей, таких как разжигание вражды и конфликтов.