Россиянам рассказали, какое наказание ждет кибермошенников

Мошенникам, которые используют дипфейки для создания компрометирующего контента, может грозить уголовная ответственность, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, пострадавшие граждане имеют право подать иск в суд для защиты своей репутации и взыскания морального вреда.

Насколько мне известно, большинство сервисов запрещает использование дипфейков. Чтобы сделать аватар с применением искусственного интеллекта, требуется подтверждение использования собственного изображения. Соответственно, если до такого доходит, и пострадавший установит того, кто занимался созданием дипфейка, он может подать иск в суд для защиты чести и достоинства, а также деловой репутации. В порядке гражданского процессуального законодательства можно взыскать компенсацию морального вреда. Если будут признаки уголовно наказуемого деяния, то можно рассмотреть и сценарий, при котором мошенник может получить реальный срок, — пояснил Багатурия.

Он отметил, что исход судебного разбирательства будет напрямую зависеть от результатов комплексной экспертизы. По словам адвоката, в таком случае специалистам предстоит установить наличие оскорбительного контента и степень причиненного вреда.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила о появлении дипфейка с ее участием, на котором она якобы комментирует слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Она призналась, что из-за него ей буквально «оборвали» телефон.