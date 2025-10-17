Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 03:30

Россиянам рассказали, какое наказание ждет кибермошенников

Адвокат Багатурия: дипфейки грозят уголовной ответственностью

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мошенникам, которые используют дипфейки для создания компрометирующего контента, может грозить уголовная ответственность, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, пострадавшие граждане имеют право подать иск в суд для защиты своей репутации и взыскания морального вреда.

Насколько мне известно, большинство сервисов запрещает использование дипфейков. Чтобы сделать аватар с применением искусственного интеллекта, требуется подтверждение использования собственного изображения. Соответственно, если до такого доходит, и пострадавший установит того, кто занимался созданием дипфейка, он может подать иск в суд для защиты чести и достоинства, а также деловой репутации. В порядке гражданского процессуального законодательства можно взыскать компенсацию морального вреда. Если будут признаки уголовно наказуемого деяния, то можно рассмотреть и сценарий, при котором мошенник может получить реальный срок, — пояснил Багатурия.

Он отметил, что исход судебного разбирательства будет напрямую зависеть от результатов комплексной экспертизы. По словам адвоката, в таком случае специалистам предстоит установить наличие оскорбительного контента и степень причиненного вреда.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила о появлении дипфейка с ее участием, на котором она якобы комментирует слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Она призналась, что из-за него ей буквально «оборвали» телефон.

