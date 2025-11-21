Мошенники начали обманывать с помощью дипфейков представителей власти

Мошенники придумали новую схему обмана, в которой используют дипфейки представителей федеральных властей, сообщает ОТР. Россиянам обещают дополнительные выплаты.

Сообщается, что аферисты также обещают работникам повышение заработной платы. Под видеороликом злоумышленники оставляют ссылку, которая ведет в приложение.

После установки приложения с потенциальной жертвой связывается финансовый консультант. Он предлагает инвестировать средства в рамках «госконтракта».

Ранее сообщалось, что злоумышленники притворяются сотрудниками управляющей компании в мессенджерах и просят жертв «подтвердить персональные данные». Мошенники просят прислать паспортные данные, СНИЛС или ссылку на профиль на портале госуслуг.