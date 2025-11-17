Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 14:07

Россиян предупредили о новом виде мошенничества в мессенджерах

Петербуржцев предупредили об обмане в мессенджерах под видом УК

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Злоумышленники притворяются сотрудниками управляющей компании в мессенджерах и просят жертв «подтвердить персональные данные», сообщили в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно — коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Они собирают информацию для последующей кражи средств.

Аферисты в мессенджерах выдают себя за сотрудников управляющих компаний и просят «подтвердить персональные данные». Цель — собрать достаточно сведений, чтобы затем получить доступ к кредитной истории, информации о работе и даже к личному кабинету Госуслуг, — уточнили в ведомстве.

По словам правоохранителей, мошенники под фальшивым предлогом просят прислать паспортные данные, СНИЛС или ссылку на профиль на портале «Госуслуги». С помощью полученных данных аферисты получают доступ к деньгам, пояснили в региональном МВД.

Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал, что мошенники начали предлагать россиянам удаленную работу через специальные приложения. Он объяснил, что такие программы крадут личные данные пользователей.

МВД
Санкт-Петербург
мошенники
Госуслуги
