29 декабря 2025 в 18:34

Кураторов проукраинской секты уволили из вузов

В Петербурге двоих кураторов секты «Школа единого принципа» уволили из вузов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два куратора организации «Школа единого принципа», деятельность которой была пресечена в Санкт-Петербурге на прошлой неделе, лишились должностей в высших учебных заведениях, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Секта появилась на Украине в начале 1990-х годов.

Речь идет об Ольге Даутовой, ранее работавшей профессором академии постдипломного педагогического образования имени Ушинского, и ее муже, Сергее Христофорове, который преподавал в РГПУ им. Герцена. 25 декабря правоохранительные органы прервали всероссийское собрание около 70 последователей «Школы единого принципа», проходившее в Адмиралтейском районе Петербурга.

В настоящее время проводится проверка деятельности участников организации на предмет возбуждения уголовного дела по статье 207.3 УК РФ, касающейся распространения заведомо ложной информации о действиях ВС России. По данным правоохранительных органов, «Школа единого принципа» с момента основания позиционировала себя как организация, занимающаяся «пробуждением сознания» и «духовным развитием» своих последователей.

На собраниях участники организации критически высказывались о российских военнослужащих и специальной военной операции. Им запрещалось обсуждать участие в организации с представителями православной церкви, а также требовалось распространять свои взгляды на Украине среди родственников и знакомых.

Ранее на Алтае раскрыли схему скрытого влияния секты сайентологов на местный бизнес. Двое задержанных в Барнауле фигурантов долгое время продвигали запрещенные методики в местном бизнес-сообществе под прикрытием курсов улучшения управленческих навыков.

