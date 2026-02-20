Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, кто был на борту пропавшего в Амурской области вертолета

На борту пропавшего в Амурской области вертолета находились два правоохранителя

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На борту пропавшего в Амурской области вертолета находились два сотрудника правоохранительных органов, сообщила ТАСС пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В ведомстве напомнили, что воздушное судно исчезло в 130 км от села Амаранка в Амурской области.

На борту был один пилот и два сотрудника правоохранительных органов, которые должны были вернуться с оперативно-розыскных мероприятий, — пояснил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что вертолет пропал в Ромненском районе в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области, о чем информировали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве указали, что на борту находились три человека — двое пассажиров и пилот, их местонахождение сейчас неизвестно.

Также выяснилось, что следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолета в Амурской области. Оно возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).

