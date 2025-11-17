Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 11:23

Киберэксперт объяснил, как аферисты обманывают россиян под предлогом работы

Киберэксперт Силаев: мошенники предлагают удаленную работу через приложения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники начали предлагать россиянам удаленную работу через специальные приложения, рассказал RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. Он объяснил, что такие программы крадут личные данные пользователей.

Создаются тщательно выполненные копии сайтов известных компаний с размещением вакансий с выгодными условиями работы. Соискателям настоятельно советуют использовать «служебное приложение» для выполнения заданий, но на самом деле эти программы крадут данные для входа в платежные системы и могут следить за совершаемыми денежными переводами, — рассказал Силаев.

Киберэксперт отметил, что расширение приложения позволит злоумышленникам получить доступ к логинам и паролям. Он объяснил, что некоторые программы могут дать мошенникам полный доступ к устройству.

Ранее экономист Петр Щербаченко рассказал, что цветочные мошенники выманивают код из СМС-сообщения якобы для получения букета от тайного поклонника. По его словам, злоумышленники сначала отправляют цветы без повода, а затем под видом службы доставки узнают у жертвы конфиденциальные банковские данные.

мошенники
схемы
приложения
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудница ювелирного магазина «вынесла» украшения и сдала их в ломбард
Большой столб черного дыма появился над центром Москвы
В МВД дали инструкцию по удалению персональных данных из интернета
Эксперт объяснил, как США попали в цугцванг из-за авианосца на Карибах
Стало известно, зачем ЕС хочет разместить на границе с РФ украинских бойцов
В Рособрнадзоре опровергли использование ИИ для вопросов ЕГЭ
Полиция Петербурга задержала местного жителя после стрельбы по кошкам
Стало известно, какой тип недвижимости стал исчезать в России
«Жужжалка» вышла в эфир с новым странным сообщением
Бывший владелец бренда «Ласковый май» судится с создателями «Слова пацана»
Бывшего главврача Центра гигиены приговорили к 14 годам из-за взяток
В Минобороны раскрыли последствия российских ударов по Украине за сутки
ОАК показала самолеты МС-21 и SJ-100 на Dubai Airshow 2025
Еврокомиссар предложил использовать украинцев для защиты ЕС
Порноактриса обезглавила отца пасынка, за которого вышла замуж
Рубль сдает позиции? Курсы сегодня, 17 ноября, что с долларом, евро и юанем
Разработчик назвал особенности применяемых на СВО дронов «Орлан»
В МВД Польши сделали заявление о саботаже на ведущих к Украине ж/д путях
В РСТ раскрыли, как изменилась аудитория российских санаториев
Российские солдаты освободили три населенных пункта
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.