Киберэксперт объяснил, как аферисты обманывают россиян под предлогом работы Киберэксперт Силаев: мошенники предлагают удаленную работу через приложения

Мошенники начали предлагать россиянам удаленную работу через специальные приложения, рассказал RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. Он объяснил, что такие программы крадут личные данные пользователей.

Создаются тщательно выполненные копии сайтов известных компаний с размещением вакансий с выгодными условиями работы. Соискателям настоятельно советуют использовать «служебное приложение» для выполнения заданий, но на самом деле эти программы крадут данные для входа в платежные системы и могут следить за совершаемыми денежными переводами, — рассказал Силаев.

Киберэксперт отметил, что расширение приложения позволит злоумышленникам получить доступ к логинам и паролям. Он объяснил, что некоторые программы могут дать мошенникам полный доступ к устройству.

Ранее экономист Петр Щербаченко рассказал, что цветочные мошенники выманивают код из СМС-сообщения якобы для получения букета от тайного поклонника. По его словам, злоумышленники сначала отправляют цветы без повода, а затем под видом службы доставки узнают у жертвы конфиденциальные банковские данные.