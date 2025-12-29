Новый год — 2026
В России начнут ежегодно проводить Неделю космоса

Путин подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса с 6 по 12 апреля

Президент РФ Владимир Путин постановил ежегодно проводить в России с 6 по 12 апреля Неделю космоса, следует из указа главы государства. В документе говорится, что правительству предстоит собрать организационный комитет и утвердить его состав. Его председателем станет первый вице-премьер Денис Мантуров.

В целях популяризации достижений отечественной космонавтики и повышения престижа профессий, связанных с космической деятельностью, постановляю: проводить ежегодно, начиная с 2026 года, с 6 по 12 апреля в Российской Федерации Неделю космоса, — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что в России установят новую памятную дату 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Авторами законопроекта изначально стали депутаты от партии «Единая Россия» Владимир Якушев, Ирина Яровая и Владимир Васильев.

До этого украинский президент Владимир Зеленский сообщил о намерении изменить праздничный календарь Украины. По его словам, причиной для реформы стали неудачные совпадения дат, унаследованные из прошлого.

