В России начнут ежегодно проводить Неделю космоса Путин подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса с 6 по 12 апреля

Президент РФ Владимир Путин постановил ежегодно проводить в России с 6 по 12 апреля Неделю космоса, следует из указа главы государства. В документе говорится, что правительству предстоит собрать организационный комитет и утвердить его состав. Его председателем станет первый вице-премьер Денис Мантуров.

В целях популяризации достижений отечественной космонавтики и повышения престижа профессий, связанных с космической деятельностью, постановляю: проводить ежегодно, начиная с 2026 года, с 6 по 12 апреля в Российской Федерации Неделю космоса, — говорится в указе.

