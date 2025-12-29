Ушаков рассказал, какую рекомендацию Трамп дал Зеленскому

Президент США Дональд Трамп на переговорах с главой Украины Владимиром Зеленским рекомендовал ему не искать возможности для передышки на фронте, а сосредоточиться на комплексном урегулировании конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, об этом глава Белого дома рассказал в беседе с лидером России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта, — заявил Ушаков.

Также он рассказал, что Трампа шокировала и возмутила атака Украины на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Как отметил помощник Путина, американский лидер не мог предположить, что Киев способен на подобные шаги.

Ранее западные журналисты заявили, что глава РФ получил дипломатическое преимущество перед переговорами Трампа и Зеленского, переиграв последнего. Они предположили, что лидер российского государства смог повлиять на позицию главы Белого дома до его диалога с украинским политиком.