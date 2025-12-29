Зарядка для телефона спалила московскую квартиру Ребенок пострадал при пожаре от зарядного устройства в Москве

В Москве из-за возгорания зарядного устройства произошел пожар, сообщает Telegram-канал SHOT. В результате пострадал ребенок — его доставили в больницу.

Очевидцы заметили дым, идущий из окон на 12-м этаже, и вызвали спасателей. В результате пожара в трехкомнатной квартире огнем была уничтожена мебель и другие вещи на площади 20 квадратных метров. Ребенок получил отравление угарным газом, его госпитализировали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Тем временем суд арестовал россиянку, которую подозревают в поджоге квартиры в Люберцах. Накануне жертвами пожара стали три человека. Под стражей женщина пробудет до 28 февраля 2026 года. Отмечается, что фигурантке также предъявили обвинения по статье об убийстве с особой жестокостью общеопасным способом.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 21-летнего уроженца Мурманской области, который сжег автомобиль Mercedes-Benz на проспекте Медиков. Известно, что молодой человек действовал по указанию мошенников. Владелец машины оценил нанесенный ущерб в 10,5 млн рублей.