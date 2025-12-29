Стала известна судьба россиянки, которая сожгла заживо трех человек Поджигательницу из Люберец арестовали по решению суда

Суд арестовал россиянку, которую подозревают в поджоге квартиры в Люберцах, сообщили в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области. Накануне жертвами пожара стали три человека.

По ходатайству следователя следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области судом арестована 39-летняя местная жительница, — подчеркнули в суде.

Под стражей женщина пробудет до 28 февраля 2026 года. Отмечается, что фигурантке также предъявили обвинения по статье об убийстве с особой жестокостью общеопасным способом.

Ранее в прокуратуре сообщили, что по версии следствия, подозреваемая подожгла постельные принадлежности и закрыла квартиру на замок, чтобы жертвы не смогли выбраться наружу. По предварительной информации, женщина использовала зажигалку и канистру с бензином.

До этого Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 21-летнего уроженца Мурманской области, который сжег автомобиль Mercedes-Benz на проспекте Медиков. Известно, что молодой человек действовал по указанию мошенников. Владелец машины оценил нанесенный ущерб в 10,5 млн рублей.