Россиянка заживо сожгла трех человек

Женщина заживо сожгла трех человек в Люберцах, передает СК Подмосковья. Подозреваемая подожгла постельные принадлежности и закрыла квартиру на замок, чтобы жертвы не смогли выбраться наружу. По предварительной информации, женщина использовала зажигалку и канистру с бензином.

Обвиняемая находилась в компании знакомых, у одного из которых снимала комнату для проживания. В какой-то момент из-за возникшей ссоры женщина решила совершить убийство всех присутствующих. Для этого используя легковоспламеняющуюся жидкость и зажигалку, она подожгла постельные принадлежности, после чего, вышла из квартиры, заперев на ключ входную дверь с внешней стороны, — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 21-летнего уроженца Мурманской области, который сжег автомобиль Mercedes-Benz на проспекте Медиков. Известно, что молодой человек действовал по указанию мошенников. Владелец машины оценил нанесенный ущерб в 10,5 млн рублей.

До этого мошенники выманили у 25-летнего жителя Железногорска 240 тыс. рублей и пытались убедить его поджечь бензовоз. Аферисты утверждали, что это необходимо сделать в рамках «специального задания».