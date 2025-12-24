Мошенники выманили у курянина деньги и отправили его поджигать бензовоз Аферисты лишили курянина 240 тыс. рублей и пытались убедить его поджечь бензовоз

Мошенники выманили у 25-летнего жителя Железногорска 240 тыс. рублей и пытались убедить его поджечь бензовоз, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Аферисты утверждали, что это необходимо сделать в рамках некоего «спецзадания». Только после приказа совершить преступление мужчина осознал, что его обманывают, и обратился в полицию.

Все началось с звонка от лжесотрудника налоговой, который сообщил мужчине о якобы числящейся за ним задолженности. Следуя инструкциям, он продиктовала коды из СМС, после чего разговор перехватили другие злоумышленники.

Новые собеседники представились «операторами „Госуслуг“» и «сотрудниками спецслужб из банка» и убедили мужчину, что мошенники оформили кредиты на его имя. Чтобы «обмануть систему» и спасти деньги, они посоветовали ему взять новый заем на 240 тыс. рублей и перевести деньги «страховому агенту» в Курске.

Однако на этом требования не закончились. Злоумышленники заявили, что теперь мужчина должен выполнить «спецзадание» — найти и поджечь бензовоз, якобы принадлежащий преступной группировке. Только в этот момент мужчина понял, что повелся на обман мошенников.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества с использованием популярных маркетплейсов. Там отметили, что злоумышленники, маскируясь под участников партнерских программ, заманивают граждан обещаниями легкого заработка.