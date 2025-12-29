Россиянам рассказали, как не стать жертвой аферистов в Новый год

Россиянам рассказали, как не стать жертвой аферистов в Новый год МВД: в Новый год мошенники заманивают жертв большими скидками на подарки

Классическая схема мошенничества в новогодние праздники — это «продажа» подарков в последний момент с большой скидкой, сообщает пресс-служба МВД. Отдельную угрозу представляют праздничные поздравления: открытки, видеоролики и архивы с названием «С Новым годом!!!», при открытии которых можно случайно скачать вредоносные программы.

Классика жанра — подарки в последний момент. «Скидка 90% только сегодня», «последний iPhone по цене елочных игрушек», «доставка за один рубль». Такие предложения особенно убедительны, когда до праздника считанные дни, а подарок все ещё не куплен, — сказано в публикации.

В ведомстве отметили, что в новогодние праздники многие меняют старые гаджеты. При смене устройств в спешке отключаются защита и вводятся пароли на подозрительных сервисах. Некоторые пользователи и вовсе не выходят из аккаунтов на старых девайсах.

Кроме того, в январе многие находятся в дороге, где связь нестабильна, и чаще откликаются на сообщения с пометкой «выручи срочно». Этим пользуются мошенники, использующие взломанные аккаунты и ИИ-подмену голоса. Также в новогодние праздники увеличивается число жертв среди детей, которые на каникулах проводят много времени в гаджетах.

Ранее злоумышленники разработали новый способ обмана россиян, предлагая пожизненные дивиденды.