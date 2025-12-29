Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 09:23

В Забайкалье раскрыли схему мошенничества с маткапиталом на 84 млн рублей

В Забайкалье группа из 13 человек украла 84 млн рублей на маткапиталах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Забайкальском крае 13 человек организовали преступную группу, которая похитила 84 млн рублей, используя материнский капитал, сообщили в прокуратуре региона. В период с 2022 по 2023 год группа лиц выдавала себя за сотрудников ООО «Забайкальская ипотечная компания» и агентов по недвижимости.

Мошенники искали людей, которые могли претендовать на материнский капитал. В итоге они заключили 187 фиктивных договоров ипотечного займа.

Участники программы господдержки подписывали договоры купли-продажи земельных участков по завышенным ценам. После одобрения заявок и перечисления бюджетных средств для погашения фиктивных долгов «риелторы» брали комиссию за свои услуги от 100 до 150 тыс. рублей.

Имущество обвиняемых, оцененное в 22 млн рублей, было арестовано. Следствие по уголовному делу завершено, и прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Ранее сообщалось, что в России мошенники звонят, представляясь сотрудниками провайдера, и под предлогом переоформления или оптимизации тарифа интернета выманивают СМС-коды. После этого они получают доступ к личным кабинетам и используют хранящуюся там информацию для мошенничества, включая оформление кредитов и хищения со счетов.

Забайкальский край
мошенники
материнский капитал
схемы
