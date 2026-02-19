В одной из колоний Забайкалья вскрыли террористическую ячейку

В одной из колоний Забайкалья вскрыли террористическую ячейку В Забайкалье пять человек арестованы по делу о создании ячейки террористов в ИК

Сразу пять человек были арестованы в Забайкальском крае, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, фигуранты проходят по делу о создании террористической ячейки в одной из местных исправительных колоний.

По ходатайству следствия в отношении пятерых подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое фигурантов в настоящее время продолжают отбывать наказание в исправительных колониях Забайкальского края, — отметила Петренко.

Уточняется, что в общей сложности участниками террористического сообщества являются семь человек. Из них пятеро ранее отбывали наказание в одной из колоний на территории Забайкалья. Еще двое по-прежнему отбывают наказание.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Челябинске. По версии следствия, 18-летний местный житель планировал взрыв с использованием самодельного устройства, действуя по указанию террористической группы, которую ФСБ связывает со спецслужбами Украины. Подозреваемый задержан.