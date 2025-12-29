Ученики взломали школьный сейф с помощью мела Китайские школьники взломали сейф с помощью меловой пыли, чтобы вернуть телефоны

Группа подростков из Шэньчжэня использовала меловую пыль, чтобы вернуть свои мобильные телефоны из сейфа класса, передает South China Morning Post. Ученица по фамилии Тянь, вдохновленная детективными романами, покрыла клавиши мелом, надеясь обнаружить следы отпечатков и выяснить верную комбинацию.

Ее план сработал: один из учеников заметил меловые следы, взломал пароль и поделился им с другими одноклассниками. Школьное руководство применило дисциплинарные меры к учащимся.

В учебном заведении действует правило, запрещающее использование мобильных телефонов на территории кампуса. Учащиеся должны сдавать свои телефоны по прибытии в школу после выходных и забирать их только в конце учебной недели.

Ранее в Алтайском крае полицейские задержали девятиклассника, помогавшего телефонным мошенникам. Школьник обслуживал сим-боксы — устройства для одновременного использования множества сим-карт. Подросток получал указания через мессенджер и арендовал квартиры для размещения оборудования. Во время обысков оперативники изъяли сим-боксы, ноутбуки и веб-камеры.