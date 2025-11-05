Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 17:57

В Госдуме призвали ввести еще одно ограничение для детских сим-карт

Депутат Милонов: детские сим-карты нельзя привязывать к финансовым сервисам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нужно запретить привязывать детские сим-карты к любым финансовым сервисам, заявил в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его мнению, несовершеннолетние не должны получать никакие коды из банков.

Я говорю как родитель. Детские сим-карты не должны быть привязаны к каким-то финансовым сервисам. Если кто-то попросит выслать код, он должен приходить на номер родителя, с которым связана эта «симка». И в принципе регистрировать банковские продукты на детскую «симку» надо запретить, — сказал Милонов.

Также он отметил, что родителям необходимо создать белый список номеров для детских сим-карт, чтобы ребенку могли позвонить только близкие и те, кого знают его старшие родственники. Кроме того, парламентарий поддержал «расширенный пакет по геолокации».

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил о том, что в России вводятся детские сим-карты. По его словам, теперь родители смогут отслеживать геолокацию своих детей без подачи официального заявления. Шадаев также добавил, что соответствующие сим-карты будут оформлять только с согласия взрослых.

