Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 12:02

В России появятся детские сим-карты

Шадаев: Минцифры вводит детские сим-карты, родители смогут следить за геотреком

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Минцифры России вводит детские сим-карты, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на межрегиональном форуме в честь 15-летия добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». По его словам, которые приводит РИА Новости, родители смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления. Шадаев добавил, что такие сим-карты будут оформлять только с согласия взрослых.

Мы сейчас вводим так называемые детские сим-карты. Обязанность для всех детей все-таки оформлять сим-карты отдельным образом. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей, — подчеркнул министр.

Предложение о детских сим-картах внес зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин. Политик отмечал, что с телефона ребенка можно будет связываться лишь с одобренными номерами и сайтами. При подозрительных звонках родителям поступит уведомление.

Ранее стало известно о мошенниках из Санкт-Петербурга, которые выманивали у детей фотографии банковских карт взрослых с помощью онлайн-игры. Аферисты предлагали «купить» валюту для приложения.

Минцифры
дети
сим-карты
Максут Шадаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инсценировавшего свою смерть опасного педофила поймали спустя 13 лет
В США сообщили о проблеме ВСУ с танками
Стало известно, кто унаследует загородный дом Юрия Николаева
Очевидец из России рассказал о последствиях тайфуна на Филиппинах
Mash сообщил о плохом финансовом состоянии экс-возлюбленной Тимати
В Петербурге ребенок пострадал из-за качелей на Морской набережной
Боксера парализовало при подготовке к Олимпиаде
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.