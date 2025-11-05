В России появятся детские сим-карты

Минцифры России вводит детские сим-карты, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на межрегиональном форуме в честь 15-летия добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». По его словам, которые приводит РИА Новости, родители смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления. Шадаев добавил, что такие сим-карты будут оформлять только с согласия взрослых.

Мы сейчас вводим так называемые детские сим-карты. Обязанность для всех детей все-таки оформлять сим-карты отдельным образом. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей, — подчеркнул министр.

Предложение о детских сим-картах внес зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин. Политик отмечал, что с телефона ребенка можно будет связываться лишь с одобренными номерами и сайтами. При подозрительных звонках родителям поступит уведомление.

Ранее стало известно о мошенниках из Санкт-Петербурга, которые выманивали у детей фотографии банковских карт взрослых с помощью онлайн-игры. Аферисты предлагали «купить» валюту для приложения.