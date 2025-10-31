Мошенники из Петербурга выманивали у детей фотографии карт родителей

Трое мошенников в Санкт-Петербурге выманивали у детей фотографии банковских карт родителей с помощью онлайн-игры, сообщает Мойка78 со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Петербургу. Аферисты предлагали «приобрести» валюту для приложения.

Сообщается, что злоумышленники преимущественно общались со школьниками от 10 до 12 лет. Помимо банковских карт, их также просили сообщить коды, которые приходили в СМС-сообщениях.

По версии следствия, один из фигурантов дела был блогером и публиковал видео, в которых рассказывал, как можно «приобрести» игровую валюту. Сейчас установлено как минимум 10 эпизодов такого рода афер.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что в российском сегменте интернета активизировались мошенники, которые создают фейковые сайты с готовыми домашними заданиями для массового сбора персональных данных школьников. По его словам, эти ресурсы ориентированы на учащихся среднего и старшего звена и маскируются под образовательные порталы.