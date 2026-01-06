Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 03:12

Бедный район Каракаса лишился жилого дома из-за США

RT: США разбомбили дом в бедном районе Каракаса и оставили 20 семей без жилья

Каракас, Венесуэла Каракас, Венесуэла Фото: Xin Huashefa/XinHua/Global Look Press
В результате удара США по Венесуэле был разрушен жилой дом в бедном районе Каракаса, сообщил корреспондент RT Мурад Газдиев, работающий на месте событий. По свидетельствам очевидцев, в здании не было военных объектов.

Журналист, демонстрируя в своем Telegram-канале кадры разрушений, подчеркнул, что район является исключительно гражданским. Он рассказал, что из-за этой атаки около 20 семей остались без крова.

В результате удара погибла одна женщина, 16 человек получили ранения. Газдиев лично прибыл на место, где раньше находились обычные квартиры мирных жителей.

Мы сейчас находимся в том, что осталось от жилого дома, — обычные апартаменты, квартиры в городе Каракас, которые подверглись прямому удару авиации США... Это исключительно гражданский район, — указал журналист.

Ранее сообщалось, что в ответ на агрессивные действия США 3 января Венесуэла инициировала срочное заседание ООН. На данный момент обязанности главы государства временно перешли к вице-президенту Дельси Родригес. Она приняла должность «с болью из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу». В своей речи Родригес подчеркнула легитимность своего вступления в должность как преемника конституционного президента Мадуро.

удары
последствия
дом
Венесуэла
