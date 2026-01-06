Отказ от сына и внуков, «Сваты», Зеленский: как живет Анатолий Васильев

Народный артист России Анатолий Васильев, прославившийся благодаря роли в сериале «Сваты», давно не появляется на экранах, однако продолжает выступать на сцене Театра им. Моссовета. Что известно о личной жизни актера, что говорил о Владимире Зеленском и об Украине?

Чем прославился Васильев

Анатолий Васильев родился 6 ноября 1946 года в Нижнем Тагиле. После окончания Школы-студии МХАТ он начал свою актерскую карьеру. Дебютировал на экране в 1977 году, сыграв в фильме «Степь». Широкую известность ему принесли роли второго пилота Валентина Ненарокова в фильме «Экипаж» и профессора Юрия Ковалева в сериале «Сваты».

Однако после четырех сезонов работы в проекте актер покинул его, выразив недовольство тем, что картина не развивалась в нужном ему направлении: он стремился к большей глубине и серьезности.

«Мы со „Сватами“ заработали любовь народа — почему бы нам не углубить это все, сделать это серьезно? Показать, как мы, сваты, в той или иной ситуации друг другу помогали, чтобы мы открывались по-человечески. А если все снимать по принципу „раз, два — хо-хо-хо, поржали“, тогда мне это неинтересно», — пояснил Васильев.

Его фильмография насчитывает более 70 картин, среди которых можно выделить такие известные ленты, как «Чрезвычайные обстоятельства», «Татьянин день», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Отцы и дети», «Андреевский флаг» и «Медвежий угол».

Как сложилась личная жизнь Васильева

Анатолий Васильев был женат на народной артистке России Татьяне Васильевой. Их знакомство произошло в студенческие годы, а брак был заключен в 1973 году. В семье появился сын Филипп, но когда ему исполнилось пять лет, супруги разошлись. По признанию Татьяны Васильевой, их отношения сопровождались неверностью с обеих сторон.

Второй раз актер женился в 1991 году на коллеге Вере Васильевой. У пары есть дочь Варвара.

Как пишет StarHit, звезда «Сватов» уже на протяжении долгого времени не общается с Филиппом. Сын не может осознать, почему отец разорвал отношения не только с ним, но и с внуками.

«Последний раз говорим на эту тему, и больше не будет, потому что уже говорили, переживали, нервничали. Дедушка с внуками своими не общается! Он заблокировал их два или три года назад. Мирра родилась с дедушкой в один день, а это вообще ирония судьбы! Мирра поздравляет его каждый год с днем рождения, пишет сообщения в никуда. Дедушка не поздравляет. Если честно, говорить на эту тему больше не хочется. Пускай дедушка реализовывается, живет прекрасную, творческую, красивую, яркую жизнь. За детей обидно, потому что они прекрасные, волшебные, чудесные, красивые, талантливые. А дедушка сам себя обкрадывает», — заявила супруга Филиппа Мария в личном блоге.

Что Васильев говорил об Украине и Зеленском

Анатолий Васильев отмечал: он никогда не предполагал, что в отношениях России и Украины настанут тяжелые времена, а в соседней стране «начнется русофобия».

«Ни ненависти к русским, ни национализма не было на Украине раньше. По крайней мере, я ничего подобного не чувствовал, когда бывал в советское время с гастролями на Украине», — заметил он.

Также актер не мог представить, что украинский политик Владимир Зеленский, который ранее много снимался в РФ, «станет врагом». По мнению Васильева, он мог не вступать в конфликт с Россией, но «стал политической марионеткой в чужих руках».

