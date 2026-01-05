Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 02:36

Первые фавориты «Оскар-2026»: список фильмов и актеров, когда церемония

Фото: Byron Purvis/AdMedia/Global Look Press
В Сети появился список главных фаворитов предстоящей премии «Оскар-2026». Какие фильмы и актеры поборются за заветную статуэтку, когда пройдет вручение награды?

Какие фильмы могут стать претендентами на «Оскар-2026»

Сезон главных кинопремий Голливуда начался, и аналитики уже определили первых фаворитов, которые имеют шансы получить награду Американской киноакадемии.

Главными претендентами на звание «Лучшего фильма» стали две картины, сообщает издание PeopleTalk, ссылаясь на прогнозы Just Jared.

Более того, исполнителю главной роли в фильме «Грешники» Майклу Б. Джордану уже прочат номинацию в категории «Лучшая мужская роль». Эксперты выделили еще несколько многообещающих фильмов, среди которых «Бугония» с участием Эммы Стоун и «Секретный агент».

Стоун, по прогнозам, также может достаться номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль. Если она одержит победу, это станет уже третьей статуэткой в ее карьере.

Также в актерских номинациях эксперты считают, что стоит обратить внимание на Тимоти Шаламе в фильме «Марти Шемп» и Синтию Эриво в фильме «Злая: Все или ничего», которые отражают «сочетание молодых талантов и ветеранов Голливуда».

Когда и где пройдет церемония вручения «Оскар-2026»

98-я церемония награждения премией «Оскар», которая пройдет в театре «Долби» в Голливуде, состоится 15 марта 2026 года. На мероприятии отметят картины, актеров и режиссеров, номинированных на «Оскар» в 2026 году. Завершится все объявлением победителей в каждой категории.

Церемония пройдет в привычном для Академии формате: презентации в прямом эфире, благодарственные речи и чествование выдающихся кинематографистов. Трансляция позволит зрителям со всего мира наблюдать за происходящим в режиме реального времени.

Американская академия кинематографических искусств и наук (AMPAS) основана в 1927 году по инициативе Луиса Майера. Изначально ее целью ставилось урегулирование трудовых конфликтов в киноиндустрии. Однако вскоре появилась идея награждать лучших представителей этой области престижными премиями.

