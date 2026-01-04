Новый «Буратино» сделал кассу в Новый год: похож ли на советскую классику?

Фильм «Буратино» собрал огромные деньги на новогодней праздничной неделе. Какова сумма сборов, похож ли он на советскую классику, что говорят о картине критики?

Сколько собрал новый «Буратино» в Новый год

Новый фильм режиссера Игоря Волошина вышел 1 января 2026 года. В первый же день его посмотрело почти 390 тыс. зрителей. Всего за четыре дня новогодних праздников «Буратино» собрал в прокате более 1 млрд рублей.

«Буратино» стал одним из лидеров новогоднего кинопроката в России. Однако рекордсменом оказался «Чебурашка-2» Дмитрия Дьяченко: уже в первый день проката он собрал 1,006 млрд рублей, следует из данных ЕАИС. Из них более 412 млн пришлись на предпродажу. Первая часть «Чебурашки», вышедшая в 2023 году, стала самой кассовой картиной в истории российского проката, обойдя фильмы «Холоп» и «Аватар».

Второе место по сборам заняло «Простоквашино» с 451,8 млн рублей и 410,7 тыс. зрителей. На третьей строчке оказался «Буратино». В общей сложности три фильма собрали за первые четыре дня более 4,3 млрд рублей.

Каким вышел «Буратино», похож ли на советскую классику

Фильм Игоря Волошина («Медея», «Повелитель ветра», «Олимпус Инферно») стал новой экранизацией повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Деревянного мальчика сыграла 15-летняя Виталия Корниенко, на образ которой наложили компьютерную графику. Также в фильме снялись Александр Яценко, Анастасия Талызина, Степан Белозеров, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук и Светлана Немоляева.

Кадр из фильма «Буратино», 2025 год Фото: НМГ Кинопрокат

СМИ и критики отмечают, что «Буратино» 2026 года мало похож на классический советский фильм 1975 года «Приключения Буратино» режиссера Леонида Нечаева. Изменения претерпели сюжет, мотивация и даже состав героев. Критики и режиссер отмечают большое влияние новых технологий.

«При помощи целого комплекса современных технологий кинематографа сегодня мы можем показать свежий взгляд и на самого Буратино. Все съемки прошли на каком-то невероятном, волшебном настрое, иначе такая история была бы невозможна, ведь сказка — это и есть волшебство. Когда мы все поем в кино „Бу-ра-ти-но!“, волей-неволей касаешься этой энергии, работаешь с ней — и это, конечно, счастье и чудо», — заявил Волошин.

Что говорят критики о новом российском «Буратино»

Российские зрители резко разошлись во мнениях о «Буратино». В отзывах люди критикуют тот факт, что в детском фильме показана смерть Буратино, и говорят, что от фильма «веет безысходностью» и он «напичкан философией».

«В новой версии усиливается внутренняя драма героя: Буратино осознает свою инаковость и мечтает стать настоящим мальчиком. Его путешествие — это не только поиск золотого ключика и противостояние с Карабасом-Барабасом, но и путь к самопринятию. Им движет желание доказать приемному отцу, что он достоин любви. Классические сюжетные элементы — продажа азбуки, знакомство с мошенниками Алисой и Базилио, поле чудес, встреча с Мальвиной и Пьеро — сохранены, но показаны через призму темы семьи и поиска своего места в мире», — утверждает обозреватель Александра Горелая.

Другие пользователи настаивают, что «Буратино» — это «замечательный, великодушный, добрый семейный фильм».

Критики, которых цитирует «Кинопоиск», высоко оценили «Буратино», похвалив «хорошее, изысканное, настоящее кино» (Лариса Юсупова) с «чайной ложкой экзистенциальной философии» (Тимур Алиев) и «высоким уровнем проработки костюмов» (Алексей Черников). Другие резко раскритиковали слабый, бессвязный сценарий, из-за которого повествование распадается на куски.

Кадр из фильма «Буратино», 2025 год Фото: НМГ Кинопрокат

«Фильм словно не до конца понимает, для кого и зачем он снят, балансируя между детской сказкой, взрослой драмой и жанровым экспериментом, которому не хватает смелости пойти до конца», — заявила автор Film.ru Ная Гусева.

Автор «Кинопоиска» Никита Демченко отметил: «хороший» или «плохой» фильм выпускают на все кинотеатры в Новый год, покажут его кассовые сборы и «итоги новогодней битвы».

«Рискнем предположить, что все заработанные золотые авторы закопают в ямке на поле чудес и, приумножив доход, вложат в два уже анонсированных сиквела», — отметил критик.

