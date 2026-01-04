Фильм «Буратино» собрал больше миллиарда рублей за четыре дня

Кассовые сборы фильма «Буратино» за четыре дня проката достигли одного миллиарда рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино. Главную роль исполнила актриса Виталия Корниенко. Также в фильме снялись Александр Яценко, Федор Бондарчук, Рузиль Минекаев, Светлана Немоляева, Александр Петров и другие.

Общие сборы составили 1 000 796 617 рублей. В первый день проката, который состоялся 1 января 2026 года, картина режиссера Игоря Волошина собрала 227 492 719 рублей. Согласно данным системы, за эти дни состоялось больше 42 тыс. сеансов.

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что ноябрь 2025 года стал одним из самых успешных месяцев для отечественного кинопроката: посещаемость выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам собеседника, высокие показатели проката были обеспечены за счет одновременного выхода и продолжительного проката фильмов «Август», «Алиса в Стране чудес», «Горыныч» и «Иллюзия обмана — 3».

До этого сообщалось, что фильм «Чебурашка 2» за первый день проката собрал 1,006 млрд рублей. На предпродажу пришлись 421,2 млн рублей. В первый день проката фильм посмотрели более 800 тыс. зрителей.