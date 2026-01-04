Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 17:53

Фильм «Буратино» собрал больше миллиарда рублей за четыре дня

Кадр из фильма «Буратино» 2026 г. Кадр из фильма «Буратино» 2026 г. Фото: НМГ Кинопрокат
Читайте нас в Дзен

Кассовые сборы фильма «Буратино» за четыре дня проката достигли одного миллиарда рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино. Главную роль исполнила актриса Виталия Корниенко. Также в фильме снялись Александр Яценко, Федор Бондарчук, Рузиль Минекаев, Светлана Немоляева, Александр Петров и другие.

Общие сборы составили 1 000 796 617 рублей. В первый день проката, который состоялся 1 января 2026 года, картина режиссера Игоря Волошина собрала 227 492 719 рублей. Согласно данным системы, за эти дни состоялось больше 42 тыс. сеансов.

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что ноябрь 2025 года стал одним из самых успешных месяцев для отечественного кинопроката: посещаемость выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам собеседника, высокие показатели проката были обеспечены за счет одновременного выхода и продолжительного проката фильмов «Август», «Алиса в Стране чудес», «Горыныч» и «Иллюзия обмана — 3».

До этого сообщалось, что фильм «Чебурашка 2» за первый день проката собрал 1,006 млрд рублей. На предпродажу пришлись 421,2 млн рублей. В первый день проката фильм посмотрели более 800 тыс. зрителей.

сборы
фильмы
кинопрокат
кинотеатры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Испании «решительно» высказались об операции США в Венесуэле
МИД Ботсваны озвучил важное решение в рамках отношений с Москвой
Россиянам рассказали, как действовать внутри падающего лифта
Вице-канцлер ФРГ оценил операцию США в Венесуэле
Медведев забил тревогу после ударов США по Венесуэле
Украинский посол объяснится за скандальные высказывания
Как удивить гостей: готовим на Новый год салат с виноградом и курицей
«В огне рождается металл»: Губерниев о четвертом месте Коростелева
«Питтсбург» отстранил российского хоккеиста
Стало известно, в каком случае покупки на маркетплейсах могут заблокировать
Главная стройка зимнего сезона: что и как построить из снега во дворе
Салат с орехами и грушей: сладко, хрустяще, вкусно
Медведев обнулил претензии США к России
Пошаговый рецепт салата с креветками и апельсином, который удивит гостей
«Весьма жестко»: Медведев признал последовательность США в Венесуэле
Число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА выросло до 24
Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Чечне
Фильм «Буратино» собрал больше миллиарда рублей за четыре дня
Гладков сообщил об усилении атак ВСУ на Белгородскую область
Названы самые зрелищные события на звездном небе в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче
Общество

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.