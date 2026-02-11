Семья убитого Паши придумала, куда потратить собранные на похороны деньги Семья убитого Паши отправит часть собранных на похороны денег в детский дом

Часть денег, которые собрали на похороны девятилетнего Паши из Петербурга, переведут в детский дом в Ленинградской области, сообщает KP.RU. Как пишет издание, всего семья собрала порядка 900 тыс. рублей, но из этой суммы осталось 250 тыс. рублей.

Чтобы поддержать семью, бабушка ребенка объявила сбор средств в одной из соцсетей. После этого в Сети начали обсуждать, на что будут потрачены средства. Комментаторы посчитали, что расходы на похороны и поминки значительно ниже собранной суммы.

Ранее адвокат Никита Сорокин заявил, что семье убитого мальчика Паши помогут решить проблему с жильем. По его словам, квартиру, в которой проживает его мать с другими детьми, отремонтируют за счет средств московского благотворительного фонда. Адвокат также отметил, что ожидает более активной позиции от городской администрации. В частности, необходима помощь с определением детей в детский сад и организацией их бесплатного досуга в кружках.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге проходит прощание с девятилетним мальчиком. Мальчика похоронят на Южном кладбище.