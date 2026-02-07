Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 19:22

Семье убитого в Петербурге девятилетнего Паши пообещали помочь с жильем

Адвокат Сорокин: семье убитого в Петербурге мальчика помогут с ремонтом квартиры

Фото: t.me/gsuskrf_spb*
Читайте нас в Дзен

Семье убитого в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика Паши помогут решить проблему с жильем, сообщил телеканалу 78.ru адвокат Никита Сорокин. По его словам, квартиру, в которой проживает его мать с другими детьми, отремонтируют за счет средств московского благотворительного фонда.

Сейчас мы ведем обсуждение с фондом, который будет заниматься вопросами ремонта и других моментов, связанных с помощью семье. А так в целом дети не голодают. Там ремонт нужен, за это и привлекали к административной ответственности мать, — сообщил собеседник телеканала.

Сорокин также отметил, что ожидает более активной позиции от городской администрации в решении социальных вопросов. В частности, необходима помощь с определением детей в детский сад и организацией их бесплатного досуга в кружках, которых, по его словам, в районе не нашлось. Эта поддержка должна дополнить благотворительную помощь, чтобы семья смогла постепенно восстановить нормальную жизнь, пояснил юрист.

Ранее стало известно, что семья Паши собрала свыше 800 тыс. рублей на его похороны. Но тело мальчика родственники до сих пор не получили — следователи не завершили все экспертизы, чтобы установить точную причину его гибели.

дети
убийства
квартиры
ремонт
жилье
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шугалей», исповедь Пригожина, сын: как живет актер Кирилл Полухин
Жительница ЛНР родила ребенка в уличном туалете и бросила в выгребной яме
Учитель перепутал школьника с собакой и взял на удушающий
В Греции молодые люди закидали полицию «коктейлями Молотова»
Женщина выпала из авто во время ДТП и погибла
Украинец из Харькова устроил резню, спасаясь от мобилизации
В МОК отреагировали на проблему Гуменника с авторскими правами
Жуткое ДТП на заснеженной трассе под Пензой унесло жизни четырех человек
«Будем информировать»: Зеленский раскрыл, кому отчитается о переговорах
Озвучены результаты конькобежки Коржовой на Олимпийских играх
Главные скандалы Олимпиады-2026: флаг РФ, запрет Гуменнику, уснувшая Мелони
Огромная бутылка с кислотой упала на мужчину и подростков в Подмосковье
Восемь раз сыгравший Сталина актер умер на 66-м году жизни
Лютейший ответ за Белгород, США и Израиль освистали на ОИ-2026: что дальше
Петербуржец трижды провалился под лед на Неве и выжил
Девушка вышла из дома погулять и пропала
Сотрудник ресторана упал во фритюрницу и умер
Женщина и двое детей погибли в ДТП при столкновении с грузовиком
Какие предсказания на 2026 год найдены в мультсериале «Симпсоны»
Итальянская полиция расследует повреждения железной дороги
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.