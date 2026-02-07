Семье убитого в Петербурге девятилетнего Паши пообещали помочь с жильем

Семье убитого в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика Паши помогут решить проблему с жильем, сообщил телеканалу 78.ru адвокат Никита Сорокин. По его словам, квартиру, в которой проживает его мать с другими детьми, отремонтируют за счет средств московского благотворительного фонда.

Сейчас мы ведем обсуждение с фондом, который будет заниматься вопросами ремонта и других моментов, связанных с помощью семье. А так в целом дети не голодают. Там ремонт нужен, за это и привлекали к административной ответственности мать, — сообщил собеседник телеканала.

Сорокин также отметил, что ожидает более активной позиции от городской администрации в решении социальных вопросов. В частности, необходима помощь с определением детей в детский сад и организацией их бесплатного досуга в кружках, которых, по его словам, в районе не нашлось. Эта поддержка должна дополнить благотворительную помощь, чтобы семья смогла постепенно восстановить нормальную жизнь, пояснил юрист.

Ранее стало известно, что семья Паши собрала свыше 800 тыс. рублей на его похороны. Но тело мальчика родственники до сих пор не получили — следователи не завершили все экспертизы, чтобы установить точную причину его гибели.