06 февраля 2026 в 18:12

Семья убитого в Петербурге девятилетнего Паши собрала 800 тыс. на похороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Семья убитого в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика Паши собрала свыше 800 тыс. рублей на его похороны, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на бабушку ребенка. Но тело мальчика родственники до сих пор не получили — следователи не завершили все экспертизы, чтобы установить точную причину его гибели.

Извините, что закрыла комментарии, на меня обрушилась волна хейта и негатива. Мы с дочкой и так полуживые от всего, а нелюди пишут гадости под фотографиями. Все равно хороших и отзывчивых людей больше. Спасибо вам, — отметила бабушка Паши.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что уроженец ЛНР Петр Жилкин, признавшийся в убийстве мальчика, мог пойти на свидание сразу после того, как совершил преступление. По версии источника, мужчина провел с девушкой ночь, ничем не выдав свое состояние. Это следует из опубликованной телеканалом личной переписки.

До этого бабушка убитого раскрыла подробности его исчезновения. Женщина вспомнила, что внук часто подрабатывал у местного ресторана быстрого питания, протирая фары автомобилей ради карманных денег, но в день пропажи он сказал взрослым, что идет на горку, а сам поехал к торговому центру.

