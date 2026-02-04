Бабушка убитого 9-летнего мальчика рассказала о его последнем дне Бабушка убитого в Петербурге мальчика сообщила, что тот мыл машины ради денег

Бабушка девятилетнего Миши (имя изменено. — NEWS.ru), которого нашли мертвым в пруду под Санкт-Петербургом, раскрыла подробности его исчезновения, сообщает «Фонтанка». Женщина вспомнила, что внук часто подрабатывал у местного ресторана быстрого питания, протирая фары автомобилей ради карманных денег, и это занятие не вызывало у семьи опасений.

Обеспеченные дети также мыли, потому что это их собственные деньги. Они чувствуют себя взрослыми, понимаете? Я была не против, потому что знала: они бегают к ресторану около дома, — добавила бабушка.

В день исчезновения, 30 января, Миша ушел гулять на горку, но в привычное время домой не вернулся. Родные начали поиски своими силами, обходя окрестные магазины и частный сектор, надеясь, что ребенок просто перепутал автобус и замерз. Бабушка призналась, что не знала о решении внука поехать к торговому центру «Лента», расположенному в нескольких остановках от их района.

В убийстве Миши признался задержанный ранее уроженец ЛНР, 38-летний Петр Жилкин. Он объяснил следователям, что выбросил тело в пруд. Мальчика нашли вмерзшим в лед у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района.