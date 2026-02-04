Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 15:57

Бабушка убитого 9-летнего мальчика рассказала о его последнем дне

Бабушка убитого в Петербурге мальчика сообщила, что тот мыл машины ради денег

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Бабушка девятилетнего Миши (имя изменено. — NEWS.ru), которого нашли мертвым в пруду под Санкт-Петербургом, раскрыла подробности его исчезновения, сообщает «Фонтанка». Женщина вспомнила, что внук часто подрабатывал у местного ресторана быстрого питания, протирая фары автомобилей ради карманных денег, и это занятие не вызывало у семьи опасений.

Обеспеченные дети также мыли, потому что это их собственные деньги. Они чувствуют себя взрослыми, понимаете? Я была не против, потому что знала: они бегают к ресторану около дома, — добавила бабушка.

В день исчезновения, 30 января, Миша ушел гулять на горку, но в привычное время домой не вернулся. Родные начали поиски своими силами, обходя окрестные магазины и частный сектор, надеясь, что ребенок просто перепутал автобус и замерз. Бабушка призналась, что не знала о решении внука поехать к торговому центру «Лента», расположенному в нескольких остановках от их района.

В убийстве Миши признался задержанный ранее уроженец ЛНР, 38-летний Петр Жилкин. Он объяснил следователям, что выбросил тело в пруд. Мальчика нашли вмерзшим в лед у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района.

Санкт-Петербург
дети
убийства
смерти
бабушки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Жильцовой раскрыл детали похорон телеведущей
Племянник Каддафи опубликовал его последнее аудиосообщение
Бывший администратор базы в Иркутске получил срок из-за смерти мужчины
Голос Симоньян начал объявлять станции для пассажиров «Поезда пропаганды»
Концерт под обстрелом, проблемы с голосом, санкции: как живет Кипелов
Ушел из жизни заслуженный тренер России по теннису
«Даже Шарикову не снилось»: Захарова оценила антироссийские акции Киева
«Доходит до ксенофобии»: Захарова о политике Запада в отношении студентов
Бабушка убитого 9-летнего мальчика рассказала о его последнем дне
Полуголый россиянин устроил дебош у детского сада
«Вернется в Москву на коне»: с Лазаревой снимут все обвинения? Что известно
Легендарный актер и фронтовик будет праздновать 100-летний юбилей
«Лайфхак туристам»: глава АТОР назвала лучшее время для бронирования отдыха
Председатель ЗакСо Бабушкина провела форум свердловского женского актива
ДТП с участием малолетних детей произошло под Петербургом
На Кубе начали готовиться к войне с США
В файлах Эпштейна нашли косвенное подтверждение замены его тела
Экс-тренер «Зенита» назвал интересным пришедшего в клуб скандального игрока
В АТОР назвали одного из лидеров раннего бронирования среди регионов России
У Петербуржца изъяли 5 кг наркотиков на трассе в Вологодской области
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.