Признавшийся в убийстве мальчика Паши мог пойти на свидание после убийства

Петр Жилкин, подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего мальчика, пропавшего в Санкт-Петербурге 30 января, в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга

Уроженец ЛНР Петр Жилкин, признавшийся в убийстве девятилетнего мальчика Паши в Санкт-Петербурге, мог пойти на свидание сразу после того, как совершил преступление, сообщил телеканал РЕН ТВ, опубликовав его личную переписку. По версии источника, мужчина провел с девушкой ночь, ничем не выдав свое состояние.

По информации РЕН ТВ, пара сходила в спортзал и поужинала в ресторане. После этого девушка поехала к нему домой, где выпила с ним вина. Утром, пожелав девушке доброго дня, он, по версии телеканала, отправился в бега.

На следующий день после убийства Жилкин написал ей, сообщив, что находится в розыске. Отвечая на вопрос, кто умер, он рассказал, что подвозил мальчика, который пропал.

Пацана-попрошайку подвозил перед тем как к тебе ехать, — говорится в сообщении.

Жилкин попросил девушку подтвердить его алиби. Она пожелала ему удачи, на что мужчина в ответ пошутил, что они смогут встретиться только «лет через 15».

Ранее бабушка девятилетнего мальчика, которого нашли мертвым в пруду под Санкт-Петербургом, раскрыла подробности его исчезновения. Женщина вспомнила, что внук часто подрабатывал у местного ресторана быстрого питания, протирая фары автомобилей ради карманных денег, но в день пропажи он сказал взрослым, что идет на горку, а сам поехал к торговому центру.